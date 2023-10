Conte-Napoli, altro ribaltone: decisa la nuova data

Il tecnico italiano è stato accostato di recente alla formazione azzurra a causa dei risultati negativi ottenuti da Rudi Garcia

La storia tra Antonio Conte e il Napoli sembra destinata a far discutere ancora. Il tecnico leccese, di recente entrato nel mirino del club azzurro in seguito all’avvio deludente della formazione allenata da Rudi Garcia, non va assolutamente scartato come ipotesi per la panchina del club partenopeo.

Dopo le smentite ufficiali dei giorni scorsi affidate ad uno sfogo social, in una recente intervista lo stesso Conte ha riaperto clamorosamente alla possibilità di poter allenare, un giorno, proprio sulla panchina del Napoli. L’ex allenatore di Juve e Inter ha definito quella partenopea come una piazza che ‘vorrebbe vivere per la passione’, sottolineando ancora una volta di non aver alcuna intenzione a prendere ‘squadre in corsa’, poiché figlie di ‘situazioni già create’.

Appuntamento dunque rinviato alla prossima stagione, anche se la panchina di Rudi Garcia non sembra salda. Anzi, l’impressione è che i risultati del prossimo ciclo di partite che porteranno alla sosta di novembre possano risultare già decisivi per il futuro dell’allenatore francese alla guida del Napoli. Del resto lo stesso De Laurentiis ha già fatto trapelare le sue perplessità verso il tecnico ingaggiato la scorsa estate tra lo scetticismo generale per rimpiazzare il vincente Spalletti.

Calciomercato Napoli, decisa la data per l’ingaggio di Conte

Quello legato ad Antonio Conte, rimarrà ancora per qualche mese un desiderio comune per diversi tifosi del Napoli.

Il tecnico italiano è da sempre considerato un vincente e potrebbe continuare a far sognare una piazza calda come quella napoletana. Stando ai voti ricevuti nel sondaggio lanciato quest’oggi sui canali social di Calciomercato.it, qualora il matrimonio con il Napoli venisse anticipato al prossimo gennaio, quello legato a Conte diverrebbe immediatamente il vero colpo scudetto tra le big che lottano per il vertice. L’allenatore leccese alla guida degli azzurri ha infatti incassato il 27,6% delle preferenze arrivate su Twitter, battendo di poco le altre tre opzioni che vedevano Khephren Thuram alla Juventus, Taremi all’Inter e David al Milan.