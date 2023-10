Napoli, UFFICIALE: c’è l’annuncio di Conte

L’allenatore pugliese rompe il silenzio e lancia un chiaro messaggio per il suo imminente futuro

Aurelio De Laurentiis vuole Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il patron degli azzurri, che ha dichiarato di riflettere sul possibile addio di Garcia, vorrebbe l’ex Juventus e Inter come prossimo tecnico.

Le voci hanno iniziato a rincorrersi nei giorni scorsi. Sempre più insistente l’indiscrezione di Antonio Conte sulla panchina dei campioni d’Italia, con arrivo immediato a stagione in corso. Dopo il dribbling di ieri sera del tecnico pugliese alle domande dei giornalisti all’evento celebrativo della Juventus, pochi minuti fa è arrivata una storia su instagram che chiarisce la sua volontà: “Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a Club importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia”. L’ex allenatore del Tottenham frena quindi gli entusiasmi dei partenopei, allontanando per il momento un eventuale approdo al Napoli.

Napoli, Garcia resta in bilico

Come riportato dalla nostra redazione nelle ultime ore, Rudi Garcia sembra non avere più la fiducia di Aurelio De Laurentiis, che si sta guardando intorno alla ricerca della migliore soluzione.

Dopo un avvio di campionato con due vittorie che sembrava promettente, la situazione del Napoli si è un po’ complicata. Il rapporto tra l’allenatore francese e i calciatori, anche in virtù di alcuni risultati negativi, si è deteriorato con il passare del tempo. I continui gesti dei giocatori azzurri, che reagiscono con stizza alle sostituzioni del tecnico ex Roma, sono piuttosto indicativi. Ecco perchè Aurelio De Laurentiis, già dalle prossime ore, è pronto a cambiare la rotta e scegliere un nuovo mister per il suo club.