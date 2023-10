Troppi infortuni, arriva la risoluzione? Il regolamento parla chiaro

Troppi infortuni e data del rientro sempre più lontana: club di Serie A pensa alla risoluzione del contratto. Ecco cosa dice il regolamento.

La Serie A è in pausa per la sosta nazionali; un modo, per diversi club, di ricaricare le batterie e capire come riprendere così da raggiungere gli obiettivi prefissati. L’Udinese, ad esempio, deve lottare per ottenere la salvezza e restare nel massimo campionato italiano; l’inizio non è stato dei migliori dal momento che (nelle prime otto giornate di Serie A) i friulani hanno raccolto zero vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte.

Preoccupano anche i numeri realizzativi, con l’Udinese ad aver segnato solamente quattro gol; da questo punto di vista pesa sia la cessione di Beto sia l’infortunio di Deulofeu, uno dei giocatori più importanti della rosa per quanto concerne l’aspetto tecnico. Il classe 1994, però, è fuori da febbraio per un’operazione al ginocchio e la situazione non sembra migliorare; al momento infatti non è possibile stabilire una data di rientro e questo rappresenta un problema sia per il giocatore (fuori da tanto tempo) ma soprattutto per il club.

In un momento del genere, con la squadra in difficoltà dal punto di vista offensivo e per quanto riguarda i risultati, un giocatore come Deulofeu avrebbe sicuramente fatto comodo. Come detto, i tempi di recupero dell’attaccante sono ben lontani dall’avere una data definita e proprio per questo l’Udinese potrebbe decidere per la risoluzione di contratto.

Udinese-Deulofeu, si pensa alla risoluzione del contratto? Cosa dice il regolamento

Infortunio al ginocchio, operazione e tempi di recupero ancora incerti; Deulofeu rischia di star fuori ancora a lungo con l’Udinese che, per regolamento, potrebbe andare a chiedere la risoluzione del contratto.

Stando all’accordo FIGC-LNPA-AIC, si legge nelle carte, se un giocatore è infortunato per più di nove mesi il club può decidere di chiedere al CA la risoluzione del contratto. Bisogna, però, specificare come la risoluzione del contratto e la riduzione dello stipendio si può richiedere non oltre i trenta giorni dal termine della condizione di inabilità.

Situazione che può riguardare quanto sta succedendo all’Udinese e, in particolar modo, a Deulofeu; il giocatore, dal punto di vista tecnico, è fuori discussione e ha dimostrato (nella passata stagione e non solo) la sua importanza all’interno della rosa friulana. Ora però è fuori per infortunio e l’Udinese potrebbe optare per una soluzione sì drastica ma che rischia di essere necessaria vista l’evolversi della vicenda.