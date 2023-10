Serie A, infortunio più grave del previsto: salta tutta la stagione

L’infortunio al ginocchio è più grave del previsto e il giocatore rischia di restare fuori per tutta la stagione. Situazione complicata

Una situazione da monitorare con particolare attenzione; il rientro del giocatore, infortunatosi al ginocchio, sembra destinato a slittare e questo rappresenta un problema sia per il ragazzo (non è mai facile stare fuori così a lungo) sia per la squadra a cui serve l’apporto di tutti i calciatori per andare a raggiungere gli obiettivi prefissati. La squadra in questione è l’Udinese e il giocatore di cui stiamo parlando è Deulofeu, elemento fondamentale all’interno del sistema di gioco friulano.

Tra le difficoltà che sta affrontando la squadra di Sottil, non possiamo non menzionare il discorso realizzativo; sono quattro i gol realizzati in questo momento da una squadra che fatica a concretizzare la mole di gioco prodotta.

Da questo punto di vista pesa sia la cessione di Beto ma soprattutto l’assenza di Deulofeu; il classe 1994, con la sua qualità, è in grado di aiutare in modo determinante il discorso offensivo dell’Udinese. Giocatore abile nell’uno contro uno, nel saltare il diretto avversario e nell’essere decisivo negli ultimi venticinque metri. L’ex Milan è assente da diverso tempo; situazione che rischia di portare ad una decisione drastica.

Deulofeu, stagione a rischio: l’Udinese può prendere una decisione importante

Stando a quanto riferisce il Messaggero Veneto, il rientro di Deulofeu (previsto per il primo mese del nuovo anno) rischia di slittare ancora. Addirittura c’è il rischio di non vederlo in campo in tutto questo campionato di Serie A. L’attaccante spagnolo, il cui ginocchio destro ha subito negli ultimi tre anni ben tre operazioni, non ha ancora una data precisa per il suo rientro in campo.

La società friulana deve decidere se attendere ancora il suo talento oppure chiedere la risoluzione unilaterale del contratto. Ipotesi drastica ma che certifica la difficile situazione di un giocatore il cui rientro è ancora ben lontano da essere definito. Si pensava a gennaio 2024, o al massimo a marzo, ma il ginocchio di Gerard Deulofeu non sta dando le risposte sperate.