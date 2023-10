Juventus, la mossa a sorpresa per sostituire Fagioli

La Juventus deve correre ai ripari sul calciomercato dopo il caso Fagioli, i bianconeri pensano a una mossa inattesa a gennaio

Giorni difficili per tutto il calcio italiano, con la bufera scommesse che ha investito il nostro movimento e con contorni effettivi ancora tutti da chiarire. In particolare difficoltà la Juventus, con il caso Fagioli che tiene banco.

Il giovane centrocampista, come noto, sta collaborando con la Procura federale. A breve si dovrebbe fare chiarezza sulla sua posizione. Fagioli potrebbe patteggiare per vedersi ridurre la pena a 18 mesi o anche meno con altre attenuanti.

Resta il fatto che Allegri lo ha perso, così come in precedenza aveva già perso Paul Pogba per altre vicende, quelle legate al doping. Dunque, a centrocampo si profila una vera e propria emergenza che sarà difficile da gestire da qui a gennaio. E’ molto probabile che a gennaio il club bianconero, sul calciomercato, cercherà di portare a casa almeno un innesto in quel reparto, perché l’allenatore abbia a disposizione un numero sufficiente di alternative. Starebbe prendendo piede, nello specifico, una pista piuttosto particolare.

Juventus, il ritorno di un ex per sostituire Fagioli: ma la pista è in salita

La Juventus potrebbe provare a riportare ‘a casa’ un giocatore ceduto in prestito per tamponare l’emergenza. La dirigenza starebbe pensando ad Arthur.

Una idea riferita dal giornalista Graziano Campi in un post su Twitter, di fronte alla quale però ci sarebbe già stato il diniego opposto dalla Fiorentina. Con i viola, il centrocampista brasiliano si sta esprimendo bene, da vero valore aggiunto della mediana di Italiano. Una pista dunque di assai difficile realizzazione. Senza contare il fatto che comunque non si tratta di un profilo che faccia particolarmente impazzire Allegri, che lo ha già avuto alle sue dipendenze senza rimanerne convinto in passato.