Fagioli tra patteggiamento e squalifica: fissata la data

Fagioli sta collaborando con la giustizia e prosegue il patteggiamento con la Procura della FIGC: fissata la data della squalifica

Sono giornate pesanti per Nicolò Fagioli. Dalla scorsa stagione ha trovato sempre più spazio con la Juventus, trovando anche gol importanti e conquistando l’amore dei tifosi. Ora il suo volto è su tutte le prime pagine nazionali, ma non per i motivi sperati: lo scandalo scommesse parte proprio da lui.

Sulle pagine di Calciomercato.it vi abbiamo raccontato dettagliatamente tutta la vicenda e come sia iniziato lo scandalo scommesse che ora sta coinvolgendo tutto il calcio italiano: anche Zaniolo e Tonali sono sotto indagine. Il centrocampista bianconero, nel frattempo, sta collaborando con la giustizia sia dal punto di vista penale sia da quello sportivo. I dialoghi con il Procuratore Chiné proseguono, con l’intento di arrivare all’accordo per il patteggiamento prima del deferimento: ecco quando potrebbe concludersi la vicenda.

Fagioli patteggia con la Procura: settimana prossima si chiude

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, entro la fine della settimana prossima si dovrebbe arrivare alla conclusione della richiesta di patteggiamento da parte di Nicolò Fagioli.

Come vi abbiamo raccontato anche su queste pagine, per l’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva “la violazione del divieto di scommesse per i soggetti dell’ordinamento federale la sanzione della squalifica non inferiore ai tre anni di squalifica e dell’ammenda non inferiore ai 25 mila euro”. Il patteggiamento prima del deferimento, però, può portare ad uno sconto della pena fino al 50%: ecco perché la strategia dei legali di Fagioli è proprio quella di giungere velocemente ad un accordo.

In questo modo, la squalifica per il centrocampista bianconero potrebbe diminuire fino a 18 mesi, più altre attenuanti che potrebbero ridurre ulteriormente la sanzione. Nel frattempo, la Procura ha trovato conferme del fatto che Fagioli non avrebbe scommesso sulla Juventus, situazione che avrebbe complicato notevolmente la sua situazione. Insomma, per quanto riguarda Fagioli si potrebbe arrivare presto alla conclusione della vicenda, con l’accordo per il patteggiamento entro la fine della prossima settimana.