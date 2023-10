Infortunio Danilo, UFFICIALE: salta il Milan e non solo

Danilo, infortunatosi in nazionale nel match contro il Venezuela, si è sottoposto agli esami del caso per capire l’entità del problema

La Serie A è in pausa per la sosta nazionali e i club devono fare i conti con diversi giocatori assenti; tra questi troviamo, sicuramente, la Juventus. I bianconeri, nell’ultimo turno di campionato, hanno battuto il Torino nel due a zero grazie alle reti di Gatti e Vlahovic. Un successo importante che ha portato i ragazzi di Allegri al terzo posto in classifica a meno due dall’Inter e meno quattro dal Milan capolista.

Al rientro dalla pausa per le nazionali, la Juventus affronterà proprio i rossoneri in un big match che potrà dare qualche indicazione in più sulle ambizioni di Vlahovic e compagni. Uscire da San Siro con un risultato positivo non sarà per nulla semplice considerando la forza dei ragazzi di Pioli; a questo bisogna aggiungere anche la difficoltà nel reparto difensivo per una squadra che deve rinunciare anche ad Alex Sandro.

In questa pausa nazionali, infatti, Allegri ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Danilo; il difensore (giocatore fondamentale all’interno del sistema di gioco bianconero) è stato costretto ad uscire al quarantaduesimo del primo tempo contro il Venezuela, gara finita uno a uno e valida per le qualificazione ai prossimi Mondiali. Il classe 1991, nella giornata di oggi, è stato sottoposto agli esami strumentali del caso.

Infortunio Danilo: lesione di basso grado, ecco quanto starà fermo

Non arrivano buone notizie per la Juventus e per tutto il mondo bianconero; Danilo, come detto, nella giornata di oggi si è sottoposto agli esami strumentali del caso che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Una notizia per nulla positiva considerando l’importanza del giocatore non solo a livello difensivo ma anche nell’impostazione del gioco e nella sua capacità di essere pericoloso in area di rigore avversaria.

Un problema, ripetiamo, veramente difficile da gestire per Allegri; il terzino brasiliano sarà fuori quindici/venti giorni saltando il big match con il Milan (importante per le ambizioni della Juventus) e il match casalingo contro il Verona. La società bianconera farà di tutto per averlo a disposizione in vista della sfida, per nulla semplice, in casa della Fiorentina in programma il prossimo cinque novembre.

Nei prossimi quattro impegni dei bianconeri, dunque, Danilo ne salterà sicuramente due; spazio, nella difesa di Allegri, a Gatti, Bremer e Rugani che dovranno fare gli straordinari per sostenere il reparto difensivo di una squadra che vuole essere protagonista in questa stagione.