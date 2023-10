DIRETTA Serie A, derby Juventus-Torino| FORMAZIONI UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il derby dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e il Torino di Juric in tempo reale

La Juventus affronta il Torino nella stracittadina del capoluogo piemontese valida come secondo anticipo del sabato dell’ottava giornata del campionato di Serie A. Un derby della Mole molto delicato che sarà diretto dall’arbitro Massa della sezione di Imperia.

Da un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, che vengono dal pareggio senza gol in trasferta con l’Atalanta, vogliono tornare subito al successo per restare in zona Champions e continuare a cullare il sogno dello scudetto. Dall’altro i granata di Ivan Juric, a loro volta reduci dalla partita pareggiata a reti inviolate in casa contro il Verona, puntano a fare il colpaccio per portarsi a ridosso delle posizioni che valgono le coppe europee. Il derby sarà trasmesso in tv ma anche in streaming su smartphone e tablet soltanto sulla app di Dazn. Nella passata stagione la Juve si impose con il punteggio di 4-2 grazie ai gol di Cuadrado, Danilo, Bremer e Rabiot dopo l’iniziale vantaaggio di Karamoh e il momentaneo 1-2 di Sanabria. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juventus e Torino live in tempo reale.

Formazioni ufficiali derby Juventus-Torino

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri

TORINO (3-4-2-1):Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Seck, Vlasic; Zapata. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 19, Milan 18; Napoli, Juventus e Fiorentina 14; Atalanta 13; Lecce* 12; Bologna* 11, Sassuolo* 10; Frosinone, Torino e Monza 9; Roma, Genoa e Verona 8; Lazio 7; Udinese* 5; Empoli* 4; Salernitana 3; Cagliari 2

*una partita in più