Svolta improvvisa, Marotta colpito alle spalle: sfuma il colpo a zero

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, è da sempre molto attento ai possibili colpi a parametro zero. Ma l’ultimo obiettivo potrebbe sfumare

Mentre il calcio italiano si interroga sul dilagante fenomeno del calcioscommesse, che fino a questo momento ha visto coinvolti il giocatore della Juventus Nicolò Fagioli, l’ex Milan Sandro Tonali e l’ex Roma Nicolò Zaniolo (mentre Zalewski nega e minaccia querele), le società continuano a muoversi anche sul calciomercato.

È il caso dell’Inter di Simone Inzaghi, secondo nella classifica della Serie A alle spalle del Milan di Stefano Pioli capolista, distante solo due lunghezze. L’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, sondano i possibili affari in vista della sessione di gennaio, ma con uno sguardo attento rivolto a giugno. In quest’ultima ottica, s’innestano le voci su un possibile interesse per il centrocampista Tomas Soucek, in scadenza di contratto col West Ham alla fine della stagione in corso, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. E i due uomini mercato nerazzurri sono sempre attenti a questo tipo di opportunità a parametro zero, i fatti lo dimostrano.

Il 28enne calciatore, Nazionale della Repubblica Ceca, è in forza agli ‘Hammer’ dal luglio del 2020, proveniente dallo Slavia Praga, ed è un punto fermo della squadra del manager David Moyes, che può contare sulla presenza in rosa anche degli italiani Angelo Ogbonna ed Emerson Palmieri. Soucek, come detto, è un titolarissimo e Moyes non ha intenzione di privarsene. E, per questo motivo, avrebbe dato mandato al club di accelerare sul fronte del prolungamento contrattuale del calciatore, prima che sia troppo tardi.

L’Inter è avvisata: il West Ham accelera per Soucek

Stando, infatti, a quanto sostiene il portale inglese ‘footballinsider247.com’, il West Ham avrebbe intenzione di intensificare le trattative con gli agenti di Soucek per cercare di arrivare ad un accordo per il prolungamento contrattuale. I primi colloqui tra le parti hanno portato ad una fumata grigia, cosa che ha fatto emergere gli interessi di altri club, Inter compresa. La richiesta di Soucek sarebbe quella di essere allineato, a livello di ingaggio, ai migliori giocatori presenti nella rosa del club. Nuovi contatti sarebbero previsti a breve e, se dovesse arrivare la fumata nera, il West Ham potrebbe decidere di privarsi a gennaio del calciatore per trarre profitto dalla sua cessione, onde evitare di perderlo a zero a giugno. E Marotta osserva con attenzione la situazione.