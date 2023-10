Marotta colpisce ancora: nuovo colpo a zero per l’Inter

Il metodo Marotta potrebbe riservare un nuovo colpo a zero per l’Inter: nerazzurri già al lavoro sul prossimo Mkhitaryan

Negli ultimi anni l’Inter ci ha abituati ad almeno un colpo a parametro zero a stagione: da Calhanoglu e Mkhitaryan fino ad arrivare a Marcus Thuram, tutti acquisti che si sono rivelati molto importanti per la compagine di Simone Inzaghi.

Un modus operandi che Beppe Marotta ha portato a Milano da Torino, dove aveva costruito il ciclo vincente in bianconero con gli arrivi a zero di giocatori come Andrea Pirlo e Paul Pogba. La sessione estiva ha consegnato Marcus Thuram, uno dei migliori in questo avvio di stagione e un giocatore che si prospetta assumere un ruolo sempre più importante nel panorama nerazzurro. Intanto, Marotta e Ausilio avrebbero messo nel mirino un nuovo colpo a parametro zero per giugno.

L’Inter colpisce ancora: Soucek a zero in estate

Ancora una volta, i nerazzurri potrebbero battere un colpo a parametro zero nel prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe messo nel mirino Tomas Soucek.

Il 28enne ceco ha un contratto in scadenza con il West Ham e potrebbe avere le caratteristiche giuste per completare il centrocampo nerazzurro. Considerando i suoi 192 centimetri di altezza, infatti, porterebbe maggiore fisicità nella mediana dell’Inter: dopo la partenza di Gagliardini, nel centrocampo di Inzaghi non c’è nessun giocatore sopra il metro e 80.

Soucek è un giocatore di natura difensiva che, però, ha anche un discreto feeling con il gol: quest’anno è già a quota 4 reti con gli Hammers. Sempre secondo il Corriere, però, ci sarebbe un possibile ostacolo: il West Ham, infatti, avrebbe un’opzione per rinnovare il contratto del ceco per un’altra stagione. Quella che sarà determinante è la volontà del giocatore, che potrebbe decidere di restare a Londra oppure di lasciare la Premier per un’altra avventura e l’inter rappresenterebbe una grande occasione anche per lui. Insomma, la nuova idea a parametro zero dei nerazzurri è Tomas Soucek.