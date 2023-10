La Juventus deve arrendersi, va al City: firma imminente

La Juventus deve arrendersi: è imminente il suo trasferimento al Manchester City, l’affare sembra ormai in conclusione

Alle prese con i casi Pogba e Fagioli, la Juventus deve fare i conti anche con l’accelerata del Manchester City.

Quando un club inglese entra in scena, c’è quasi sempre poco da fare per una società italiana, anche se si tratta di una big come la Juventus. Ecco lo scenario che potrebbe portare a vestire la maglia dei campioni d’Europa a Valentin Barco, esterno sinistro in forza al Boca Juniors.

Legato al club argentino fino al 31 dicembre 2024, il 19enne è da tempo nel mirino della Juventus ma anche del Barcellona, altro club interessato al giovane calciatore sudamericano. Un interesse che però fa i conti con il Manchester City che sembra essere davvero molto vicino a chiudere il suo acquisto.

Calciomercato Juventus, Barco vicino al Manchester City

A parlare di Valentin Barco e del suo possibile futuro in Premier League è il quotidiano spagnolo ‘Sport’, secondo cui la squadra di Guardiola avrebbe ormai in pugno il giocatore.

Stando a quanto riportato, l’accordo totale tra City e Barco sarebbe ormai imminente e l’affare potrebbe chiudersi molto presto. Ricordiamo che l’argentino ha una clausola presente nel suo contratto da nove milioni di euro ma anche che il Boca sta provando a prolungare l’accordo, magari rivedendo proprio la clausola al rialzo.

Un tentativo che non dovrebbe cambiare di molto il destino del 19enne: nonostante la Juventus lo segua da tempo, il suo futuro sembrerebbe essere in Premier League.