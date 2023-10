Juventus, sfuma il colpo a zero: ora servono 25 milioni

Un gradito ritorno per la Juventus: nei prossimi mesi Massimiliano Allegri potrebbe riabbracciare un attaccante

La Juventus pensa ad un gradito ritorno per il reparto avanzato. Massimiliano Allegri pronto a riabbracciare un centravanti importante per la sua squadra.

Alvaro Morata potrebbe tornare alla Juventus per la terza volta. Un continuo prendi e riprendi tra il club bianconero e l’attaccante spagnolo, ora in forza all’Atletico Madrid con cui ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2026. Un rinnovo firmato la scorsa estate e inaspettato fino a poco tempo fa, dato che un anno fa stava per lasciare i Colchoneros a titolo gratuito.

Un “favore” quello che Morata ha fatto all’Atletico Madrid che chiedeva 20 milioni di euro per lasciar partire l’attaccante spagnolo. Una cifra che ora potrebbe rappresentare un affare, visto il rendimento dell’ex Real Madrid, finora autore di cinque gol in campionato, due in Champions League e altri quattro con la Nazionale spagnola. Un giocatore importante e che Massimiliano Allegri vorrebbe ritrovare volentieri: il tecnico toscano è l’allenatore che lo ha utilizzato maggiormente in carriera e lo stesso Morata non ha mai nascosto il forte legame con l’Italia, con la città di Torino e con la tifoseria della Juventus.

Calciomercato Juventus, si pensa al ritorno di Morata

Come riportato da todofichajes.com, l’eventuale affare tra Juventus e Atletico Madrid non andrà in porto nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato, anche e soprattutto a causa dei costi alti dell’operazione.

La Juventus potrebbe però tentare l’assalto all’attaccante classe ’92 in vista della prossima finestra estiva di trasferimenti, facendo forza proprio sulla possibile voglia del giocatore di tornare a giocare per la Vecchia Signora, nonostante la partenza sprint in questa stagione alla corte di Diego Simeone. E si pensa già alla cifra della possibile operazione: l’Atletico Madrid potrebbe chiedere circa 25 milioni di euro tra parte fissa ed eventuali bonus per cedere l’attaccante, pagato 35 milioni tre anni fa quando l’Atletico Madrid lo riscattò dal Chelsea e ad un passo dall’addio a titolo gratuito appena un anno fa.

Ora la situazione cambia, non solo per il giocatore (la cui famiglia potrebbe spingere per tornare a Torino), ma anche e soprattutto per la Juventus che dovrà sedersi a tavolino con i dirigenti dell’Atletico per trovare un accordo.