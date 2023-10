Ultimatum Morata: due condizioni per la firma

Protagonista di un ottimo avvio di stagione, Alvaro Morata dà un ultimatum all’Atletico Madrid: le condizioni dell’attaccante

Ultimatum Morata. L’attaccante spagnolo è protagonista di un ottimo inizio di stagione con la maglia dell’Atletico Madrid. Sette le rete finora messe a segno, per dimostrare a Simeone che il suo contributo è ancora fondamentale per i Colchoneros.

Una rivincita dopo che per tutta l’estate il suo nome è stato inserito tra i possibili partenti. Lo era Morata che è stato spesso accostato anche a club di Serie A: da un ritorno alla Juventus ad uno sbarco a Milano, con Inter e Milan che in diverse occasioni hanno pensato a lui per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Alla fine non se n’è fatto nulla con Morata rimasto all’Atletico Madrid. Una scelta che finora sta ripagando: cinque gol nella Liga, due in Champions League a cui aggiungere anche le tre reti messe a segno in Nazionale. Un bottino importante che ha convinto il club di Madrid a lavorare al rinnovo del calciatore, in scadenza a fine stagione.

Calciomercato, Morata fissa le condizioni per il rinnovo

L’Atletico Madrid vuole blindare Alvaro Morata ma, stando a quanto riporta ‘elgoldigital.com’, l’attaccante non è disposto a prolungare a ‘scatola chiusa’ il suo contratto con i rojoblanco.

In particolare, il 30enne vuole che venga riconosciuta, con il rinnovo, l’importanza che ha per la squadra e sentirsi apprezzato dal club. Inoltre vuole che il suo nome venga depennato dalla lista dei trasferimenti, dove invece compare puntualmente ogni finestra di calciomercato.

Una doppia condizione che è alla base del suo rinnovo con l’Atletico Madrid: se i Colchoneros non soddisferanno le richieste del calciatore, potrebbe arrivare la separazione a parametro zero al termine di questa stagione. In quel caso tornerebbe di attualità il ritorno in Serie A: dalla Juventus a Inter e Milan, per tutte il nome di Morata potrebbe tornare di attualità.