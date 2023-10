I regali di Giuntoli per la Juve: 6 rinnovi entro Natale

Giuntoli e Manna continuano a lavorare per il futuro della Juventus: entro Natale sono 6 i rinnovi che potrebbero arrivare

Nonostante il caso Pogba e il caso Fagioli, Cristiano Giuntoli e il ds Giovanni Manna non si scompongono e continuano a lavorare sul futuro del club: l’obiettivo è quello di arrivare entro Natale con 6 rinnovi siglati.

La scelta dei nomi a cui affidare un nuovo contratto non è casuale, poi, ma conferisce una chiara indicazione su quella che potrebbe essere l’ossatura della Juventus nei prossimi anni. A partire da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, i due gioielli più splendenti presenti all’interno della rosa bianconera. Il figlio d’arte ha un contratto in scadenza nel 2025 e Giuntoli, forte dell’ottimo rapporto che lo lega all’entourage del giocatore, vuole blindarlo prima di entrare nell’ultimo anno di contratto. Discorso differente per il serbo, il cui attuale contratto presenta la scadenza nel 2026, perché il rinnovo nel suo caso prevederebbe una rimodulazione dei termini dell’attuale accordo. In ogni caso, il prolungamento permetterebbe di spalmare i costi di ammortamento dei due giocatori. Oltre a Chiesa e Vlahovic, sono altri 4 i rinnovi in agenda.

Chiesa, Vlahovic e altri 4 rinnovi: così la Juve getta le fondamenta del prossimo ciclo

L’altro elemento considerato centrale per il progetto Juventus è Manuel Locatelli. Anche il regista del centrocampo di Massimiliano Allegri ha un contratto in scadenza nel 2026, ma la dirigenza bianconera è al lavoro con l’agente Stefano Castelnovo per prolungare l’accordo e renderlo ancora più blindato. Anche per dare maggiore convinzione al giocatore riguardo all’importanza ricoperta all’interno del club.

Un discorso molto simile anche per quanto riguarda Gleison Bremer, il cui rinnovo è importante anche per spalmare i costi di ammortamento e alleggerire così i costi a bilancio. Infine, si trovano in situazioni differenti gli altri due difensori a cui la Juve vorrebbe rinnovare il contratto: Federico Gatti e Daniele Rugani. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, la società è molto contenta della crescita avuta dal centrale di Rivoli e l’accordo per il rinnovo è imminente. Il classe ’94, invece, senza un accordo sarà libero di trovarsi un nuovo club a zero da gennaio: la volontà della Juve, però, è quella di raggiungere l’intesa per il rinnovo. Questi sono i 6 regali di Natale presenti sulla letterina di Giuntoli e Manna, poi potrebbe anche esserci un innesto dal mercato, ma questa è un’altra storia.