Ronaldo e Lukaku da record: nessuno come loro

Ronaldo e Lukaku protagonisti con le rispettive nazionali; entrambi, con i loro gol, hanno scritto record decisamente importanti

Campionati fermi per lasciare spazio alle nazionali con le partite di qualificazione ai prossimi Europei; in attesa dell’Italia, impegnata nella serata di domani conto Malta, sono scese in campo quattro big. Occhi puntati sulla super sfida Olanda-Francia senza, però, tralasciare gli impegni di Portogallo e Belgio che dovevano vedersela rispettivamente con Slovacchia e Austria. Hanno vinto tutte big fatta eccezione per i ragazzi di Koeman che si sono dovuti arrendere di fronte ad un super Mbappe.

Ad essere protagonisti, però, sono state le due super star di Portogallo e Belgio; Ronaldo, con una doppietta, ha trascinato i suoi compagni contro la Slovacchia. Una vittoria, per tre a due, che ha permesso alla nazionale di Roberto Martinez di strappare il pass per il prossimo Europeo.

Come abbiamo detto, Cristiano Ronaldo è stato grande protagonista; la sua doppietta gli ha permesso di battere un altro straordinario record all’interno di una carriera immensa. Con i gol alla Slovacchia, infatti, ha scritto un’altra pagina meravigliosa: sono settantatré le reti realizzate dopo aver compiuto i trent’anni, nessuno come lui. Numeri semplicemente straordinari per un giocatore che continua a scrivere pagine incredibili nella storia del calcio. Nella serata del portoghese, però, non possiamo non celebrare Lukaku.

Lukaku, gol e record: Belgio agli Europei

Esattamente come il Portogallo e la Francia, anche il Belgio (grazie alla vittoria di questa sera) ha strappato il pass per i prossimi Europei. I ragazzi di hanno battuto tre a due l’Austria in una partita dove si è reso protagonista Lukaku; l’attaccante della Roma ha realizzato il gol del momentaneo tre a zero. Una rete importante per la sua nazionale ma anche per il centravanti che ha fatto 78; sono infatti settantotto i gol con il Belgio e questo significa aver superato un mito come Pelé che, in nazionale, si è fermato a quota settantasette.

Il centravanti conferma di essere in un grande stato di forma; in stagione, con la maglia della Roma, ha segnato sette gol in otto partite (cinque in campionato e due in Europa League). Questa sera Lukaku ha trascinato la sua nazionale ai prossimi Europei dimostrando di essere letale all’interno dell’area di rigore avversaria. Una serata, dunque, da incorniciare per i due centravanti di Portogallo e Belgio; i loro gol sono risultati decisivi per la vittoria delle rispettive partite e per la qualificazione delle loro nazionali ai prossimi Europei.