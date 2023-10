L’Italia verso Malta: Spalletti riabbraccia l’attaccante, out il portiere

Il Commissario tecnico azzurro potrà contare sull’esterno di attacco. Ha raggiunto Coverciano, niente da fare per il portiere

Domani per l’Italia di Luciano Spalletti sarà già vigilia. Sabato, alle ore 20.45, allo stadio San Nicola di Bari, gli azzurri sfideranno, infatti, Malta, in un match valevole alle qualificazione ai prossimi Europei, del Gruppo C.

Gianluigi Donnarumma e compagni non possono far altro che vincere per allungare sulle avversarie, in vista della sfida di martedì contro l‘Inghilterra.

Italia, Spalletti accoglie Zaccagni a Coverciano

Dal ritiro di Coverciano, nel frattempo, arrivano novità importanti in merito a due calciatori della Lazio. Mattia Zaccagni, che ha smaltito l’infortunio, infatti, farà parte della spedizione azzurra e nel pomeriggio si unirà al gruppo.

Discorso diverso, invece, per Ivan Provedel: il suo nome non è più nell’elenco dei giocatori convocati, che diventano così ventisette. E’ molto probabile che il giocatore biancoceleste verrà risparmiato per la sfida contro Malta, per essere a disposizione poi con l’Inghilterra a Wembley.