L’Inter ormai è il passato: Di Gregorio si è preso la sua rivincita

Michele Di Gregorio è uno dei punti di forza del Monza di Palladino: valutazione quadruplicata per il portiere cresciuto nel vivaio dell’Inter

È ormai uno dei capisaldi del frizzante Monza di Raffaele Palladino. I brianzoli continuano a stupire e a macinare risultati, grazie anche alle parate feline di Michele Di Gregorio.

Il Monza sta confermando anche in questo avvio di stagione l’ottimo campionato dello scorso anno, quando sfiorò il piazzamento europeo alla prima e storica partecipazione in Serie A. Di Gregorio è uno dei punti di forza dei biancorossi, come dimostra anche l’ultima super prestazione nella rotonda vittoria casalinga contro la Salernitana. L’estremo difensore classe ‘97 ha compiuto due interventi prodigiosi su Candreva, blindando la porta dell’U-Power Stadium e il risultato per il Monza trascinato in campo dalle giocate del ‘Flaco’ Colpani. Di Gregorio ha compiuto il salto di qualità con l’avvento di Palladino in panchina e nella sua crescita è stato fondamentale anche l’arrivo in Brianza di Magni, l’ex preparatore dei portieri dei Milan che durante l’avventura a Milanello ha fatto sbocciare tra gli altri un certo Donnarumma. Il rendimento dell’ex Inter è sotto gli occhi di tutti e anche nella stagione in corso si sta confermando come uno dei migliori nel ruolo del campionato di Serie A.

Di Gregorio vola tra i pali del Monza e intriga le big: adesso vale il quadruplo

Rendimento altissimo per Di Gregorio nelle ultime due annate, con il guardiapali nato a Milano che era già stato uno dei protagonisti in cadetteria nella cavalcata promozione del Monza.

Prestazioni da top e di altissimo livello (non incassa gol in campionato da 348 minuti, meglio addirittura del Real Madrid), che per il momento non gli sono valse però la convocazione in Nazionale prima con Mancini e adesso del nuovo Ct Spalletti. Parate e ‘miracoli’ tra i pali che hanno comunque attirato diverse compagini del nostro campionato e all’estero. “Gli interessi dalla Premier League fanno piacere, però avevamo dato la parola al Monza perché doveva ancora completare il percorso di crescita”, ha sottolineato il suo agente – Carlo Alberto Belloni – intervenendo a ‘Tv Play’. Il Nottingham Forest tra le altre aveva sondato Oltremanica il numero 16 biancorosso, che in Italia ha catturato anche le attenzioni di Roma, Lazio e Fiorentina. Mentre l’Inter, sua ex squadra, al di la di qualche valutazione ha preferito scartarlo nuovamente. Di Gregorio però si è preso la sua ‘rivincita’ e adesso il suo cartellino vale quasi il quadruplo rispetto ai 4 milioni di euro che sono serviti ad Adriano Galliani per riscattarlo dal sodalizio nerazzurro dopo le due stagioni in prestito in Brianza.

Il Monza se lo coccola e in estate lo ha blindato con il rinnovo fino al giugno 2027 (con ingaggio di circa 1,5 milioni di euro), cosciente dell’importanza del giocatore nello scacchiere di Palladino. Ma di certo, continuando con questo livello di rendimento, non mancheranno la prossima estate le squadre che busseranno alle porte di Monzello e di Galliani per strappare Di Gregorio alla formazione brianzola.