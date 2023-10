PAGELLE e TABELLINO MONZA-SALERNITANA 3-0: Colpani-Vignato show, Sousa al capolinea

Pagelle, voti e tabellino di Monza-Salernitana, match dell’U-Power Stadium valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Il solito Colpani trascina il Monza di Palladino, Sousa rischia grosso

Il Monza di diverte e fa divertire i suoi tifosi all’U-Power Stadium nel lunch match dell’ottava giornata del campionato di Serie A.

La squadra di Palladino travolge la Salernitana, con Paulo Sousa adesso che rischia grosso dopo l’ennesima sconfitta stagionale. Il solito Colpani trascina i brianzoli, in evidenza anche il baby Vignato al primo gol in Serie A. Di Gregorio è insuperabile, Stewart accende la Salernitana ma non basta ai campani. Nel finale, dopo l’esordio davanti al suo nuovo pubblico del Papu Gomez, è capitan Pessina dal dischetto a chiudere i conti. Disastroso l’ex Pirola.

MONZA

Di Gregorio 7,5

D’Ambrosio 6,5

Pablo Marì 6,5

Caldirola 6,5

Ciurria 6,5 (64′ Pedro Pereira 6)

Pessina 7 (86′ Akpa-Akpro SV)

Gagliardini 7

Kyriakopoulos 6 (72′ Birindelli 6)

Vignato 7,5 (72′ Bondo 6)

Colpani 8 (64′ Gomez 6,5)

Colombo 5,5

Allenatore Palladino 7,5 – Il Monza parte fortissimo e rischia qualcosina soltanto a metà ripresa. Azzecca la mossa Vignato e dà spettacolo nel primo tempo, sei punti in una settimana che lanciano il Monza nella parte sinistra della classifica. Si conferma come uno degli allenatori più preparati del campionato. Maniacale anche nel post partita: rimane in campo per seguire il mini allenamento dei panchinari.

TOP MONZA: Colpani 8 – Si prende ancora una volta la scena e trascina il Monza alla seconda vittoria consecutiva. Quarto centro in campionato, stavolta con il piede debole: incanta l’U-Power Stadium e richiama una volta di più l’attenzione delle big sul mercato. Questo Colpani sarebbe servito anche a Spalletti…

FLOP MONZA: Colombo 5,5 – Un po’ macchinoso, non riesce a trovare la stoccata vincente dopo aver regalato i tre punti al Monza nella trasferta col Sassuolo. L’unica nota stonata del pomeriggio perfetto della squadra di Palladino.

SALERNITANA

Ochoa 6

Daniliuc 5

Gyomber 5

Pirola 4,5

Kastanos 5 (83′ Coulibaly SV)

Legowski 5 (46′ Martegani 5,5)

Bohinen 5 (46′ Maggiore 5,5)

Mazzocchi 4,5 (46′ Bradaric 5)

Candreva 6

Cabral 5 (Stewart 6,5)

Dia 5,5

Allenatore: Sousa 4 – Salernitana disastrosa anche all’U-Power Stadium e contestata dai suoi tifosi. Nuovo crollo dopo la pesante sconfitta contro l’Inter e campani ancora a secco di vittorie in campionato. Il destino del portoghese sembra segnato.

TOP SALERNITANA: Pirola 4 – Pomeriggio da dimenticare per l’ex della contesa. Si fa ubriacare sul primo gol dall’irresistibile Colpani, mentre nel finale regala a Pessina e compagni il penalty del 3-0 che chiude la gara. Disastroso.

FLOP SALERNITANA: Stewart 6,5 – La Salernitana si accende solo con l’ingresso in campo del giamaicano, che crea scompiglio nella difesa di casa impensierendo l’ottimo Di Gregorio. Meriterebbe più spazio.

Arbitro: Massimi 6,5

Il tabellino di Monza-Salernitana: Di Gregorio saracinesca, Dia si accende solo a tratti

MONZA-SALERNITANA 3-0

9′ Colpani; 18′ Vignato; 82′ rig. Pessina

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria (64′ Pedro Pereira), Pessina (86′ Akpa-Akpro), Gagliardini, Kyriakopoulos (72′ Birindelli); Vignato, Colpani (64′ Pedro Pereira); Colombo. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, F.Carboni, V.Carboni, Maric, A.Carboni, Mota. Allenatore: Palladino

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos (83′ Coulibaly), Legowski (46′ Martegani), Bohinen (46′ Maggiore), Mazzocchi (46′ Bradaric); Candreva, Cabral (60′ Stewart); Dia. A disposizione: Costil, Allocca, Bronn, Fazio, Sambia, Botheim, Lovato, Maggiore, Tchaouna. Allenatore: Paulo Sousa

Arbitro: Massimi (sez. Termoli)

VAR: Abbattista

Ammoniti: Vignato (M), Bradaric (S), Coulibaly (S)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 5′; spettatori 12.494