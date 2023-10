Incubo esonero per Sousa: sostituto allertato

La Salernitana travolta anche del Monza all’U-Power Stadium: sembra ormai segnato il destino di Paulo Sousa sulla panchina dei campani

Sembra arrivata al capolinea l’avventura di Paulo Sousa alla guida della Salernitana. I campani crollano per 3-0 anche in casa del Monza e vengono contestati dai quasi 3 mila tifosi arrivati questo pomeriggio all’U-Power Stadium.

Per la Salernitana si tratta della terza sconfitta consecutiva, con un solo punto conquistato nelle ultime sei giornate. I granata navigano nei bassifondi della classifica con soltanto tre punti e finora insieme a Cagliari e Udinese non ha ancora vinto in campionato. Sousa era già in bilico dopo il pesante 4-0 dell’Arechi contro l’Inter e la società del presidente Iervolino sta valutando in queste ore l’esonero per dare una decisa sferzata alla stagione dei campani. Delusi ovviamente i tifosi della Salernitana che in massa hanno raggiunto la Brianza per stare vicino alla loro squadra del cuore in questo momento difficile: “Uscite fuori le p…, rispettate la maglia“, i cori nel settore ospiti dell’U-Power Stadium accompagnati dai fischi per la formazione di Sousa. Squadra contestata anche al fischio finale, con Candreva e compagni a capo chino sotto il settore ospiti.

🏟️ I tifosi della #Salernitana contestano la squadra anche a fine partita: i giocatori di Paulo #Sousa a capo chino sotto il settore ospiti dell’U-Power Stadium. Il tecnico portoghese a rischio esonero #MonzaSalernitana 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/TIiS4ehzdK — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 8, 2023

C’è attesa quindi per capire nelle prossime ore quale sarà il futuro dell’allenatore portoghese, sempre più vicino all’esonero dalla panchina della Salernitana. Per la sostituzione dell’ex centrocampista il nome più caldo per il momento è quello di Filippo Inzaghi, la scorse stagione alla guida della Reggina in Serie B.