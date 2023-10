Colpani non smette di stupire: Galliani fissa il prezzo per Juve e Inter

Andrea Colpani ancora protagonista con la maglia del Monza: il fantasista di Palladino è seguito sul mercato da Juventus e Inter

Il Monza sul velluto contro la Salernitana del pericolante Paulo Sousa. Prima parte di gara tutta a tinte biancorosse, con il solito Andrea Colpani a prendersi la scena.

Giocate d’autore per il mancino dei brianzoli, che incanta l’U-Power Stadium con le sue pregevoli giocate. L’ex canterano dell’Atalanta va ancora una volta a segno davanti ai suoi tifosi dopo il gol al Lecce e la doppietta con l’Empoli, aprendo il risultato nel lunch match dell’ottava giocata di Serie A. Dribbling sullo stretto in area e palla in buca col il piede debole a beffare Ochoa: quarto centro in campionato per una delle rivelazioni al momento del campionato italiano. Colpani continua a stupire e ha già attirato da diverse settimane l’attenzione delle big di Serie A, Juventus e Inter in primis senza dimenticare anche l’interesse della Lazio. I nerazzurri con Ausilio e Baccin lo hanno seguito direttamente all’U-Power Stadium nelle scorse giornate, alla stregua degli osservatori della ‘Vecchia Signora’ nelle ultime partite giocate dal Monza.

Monza, non solo Colpani: brilla il gioiellino Vignato

Colpani ha rinnovato lo scorso agosto fino al 2028 e il prezzo del cartellino continua a lievitare con Galliani che pregusta un altro succoso affare dopo la cessione di Carlos Augusto proprio all’Inter.

Per strappare il classe ’99 al Monza ci vorranno almeno 15 milioni di euro, anche se difficilmente il Ceo brianzolo se ne priverà nella finestra di gennaio. Intanto, oltre al ‘Flaco’ (che punta prossimamente a strappare la convocazione del Ct Spalletti in Nazionale), Palladino e Galliani si coccolano un altro gioiellino come Samuele Vignato, al primo gol in Serie A all’esordio da titolare nel massimo torneo italiano. Il Monza crede molto nelle potenzialità del classe 2004, più volte confermato in rosa malgrado le tante richieste di prestito pervenute per lui nelle ultime stagioni. C’è da scommettere che le grandi del nostro campionato non tarderanno a mettere sul talento cresciuti nelle giovanili del Chievo.