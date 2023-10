Bologna, Thiago Motta sorride: recupera un titolarissimo

Thiago Motta, in vista della ripresa per il campionato, può sorridere dal momento che può contare sul recupero di un titolarissimo

Prima della sosta per le nazionali, il Bologna ha sfidato l’Inter a San Siro; una partita che ha confermato l’ottimo momento di forma dei rossoblù capaci di andare a rimontare due gol ai nerazzurri. Orsolini su rigore e poi Zirkzee hanno regalato un punto fondamentale per la classifica dei ragazzi di Thiago Motta. Una delle caratteristiche principali del Bologna è la capacità di non mollare mai e restare sempre in partita; la squadra, inoltre, ha una precisa idea di gioco e la mette in campo indipendentemente dall’avversario. Aspetto che ha permesso ai rossoblù di fermare, sul pareggio, Juventus, Napoli ed Inter.

Il punto che ha ottenuto il Bologna in casa dei nerazzurri ha un valore doppio non solo perché conquistato nonostante il doppio svantaggio ma anche per una situazione di infortunati, nel reparto difensivo, decisamente importante. A San Siro, contro l’Inter, Thiago Motta non ha potuto contare su Soumaoro, Lucumi, Posch e Kristiansen; quattro difensori la cui assenza poteva essere pesante nell’arco dei novanta minuti.

Al rientro dalla sosta ci sarà la sfida casalinga contro il Frosinone; occasione importante per i rossoblù che, conquistando i tre punti, farebbero un salto importante in termini di classifica. Non sarà una partita semplice considerando lo stato di forma di ragazzi di Di Francesco ma i rossoblù possono contare su un recupero decisamente importante.

Thiago Motta, Kristiansen verso il recupero: Posch in dubbio

La difesa del Bologna sta per recuperare elementi importanti in grado di dare un contributo importante all’interno della rosa di Thiago Motta; stiamo parlando di Kristiansen, terzino sinistro dei rossoblù che può fornire un contributo determinante nell’arco dei novanta minuti di gioco. Per la retroguardia del Bologna si tratta, come detto, di un recupero fondamentale ma l’allenatore spera anche in un altro giocatore.

Uno dei calciatori più determinanti all’interno della rosa del Bologna è Posch; il difensore sa essere decisivo non solo a livello difensivo ma anche nell’area di rigore avversaria grazie alla sua abilità nel gioco aereo che sfrutta quando la sua squadra può contare su situazioni di palla inattiva.

Il classe 1997, però, potrebbe recuperare al massimo per la panchina; la società rossoblù, infatti, vuole evitare qualsiasi tipo di ricaduta e dunque il suo recupero potrebbe richiedere qualche giorno in più. La sosta per le nazionali può essere determinante per Thiago Motta e il recupero di giocatori importanti nel reparto difensivo.