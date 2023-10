Inter Bologna, Zirkzee rimonta i nerazzurri: a San Siro finisce 2-2

L’Inter, nonostante il doppio vantaggio, si fa rimontare dal Bologna che esce da San Siro con un risultato molto importante

Il sabato dell’ottava giornata di Serie A si apriva con la sfida di San Siro tra l’Inter e il Bologna, un match di grande importanza per entrambe le squadre. I nerazzurri, dopo il successo in Champions League ai danni del Benfica, cercavano i tre punti in campionato per andare alla pausa da primi in classifica.

Per quanto riguarda il Bologna, invece, i ragazzi di Thiago Motta arrivavano a questo appuntamento dopo aver ottenuto due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite; rendimento decisamente importante dei rossoblù che cercavano l’impresa a casa di Lautaro Martinez.

L’inizio di gara è stato tutto di merca nerazzurra; una vera e propria ondata da parte dei ragazzi di Inzaghi che, nel giro di due minuti, si sono portati sul doppio vantaggio. Prima Acerbi all’undicesimo e poi Lautaro Martinez al tredicesimo hanno provato ad indirizzare la gara; il Bologna in questo inizio di stagione ha dimostrato di essere una squadra tosta da affrontare e capace di restare sempre in partita.

Bologna, prima Orsolini poi Zirkzee: Inter rimontata

Caratteristica confermata anche a San Siro; al diciannovesimo, infatti, disattenzione di Lautaro nella propria area di rigore e penalty per i ragazzi di Thiago Motta. Dal dischetto si è presentato Orsolini bravo nel battere Sommer. Avvio dunque spettacolare di match che, da quel momento, si è stabilizzato e il primo tempo si è concluso con i nerazzurri aventi per due a uno.

Il Bologna, come detto, è una squadra che non molla mai; l’inizio di ripresa di Orsolini e compagni stato decisamente positivo con Zirkzee che, al minuto cinquantadue, ha gelato San Siro con la rete del due a due. Proprio come contro il Sassuolo, i nerazzurri hanno subito da un punto di vista psicologico il gol del pareggio.

L’Inter ha provato a cambiare l’inerzia della partita con i cambi ma Skorupski non ha corso troppi pericoli fatta eccezione per il tocco del solito Lautaro Martinez su un calcio d’angolo e per la conclusione centrale di Carlos Augusto. Per i ragazzi di Inzaghi si tratta del secondo stop casalingo davanti al proprio pubblico; tra Sassuolo e Bologna i nerazzurri hanno conquistato un solo punto. A San Siro la vittoria manca dalla vittoria nel derby e con questo due a due i nerazzurri possono essere staccati dal Milan, impegnati in casa del Genoa.

I ragazzi di Thiago Motta invece confermano di essere in un grande momento di forma; settimo risultato utile consecutivo (unica sconfitta alla prima giornata contro il Milan) e terza big fermata dopo Juventus e Napoli. Punto importantissimo quello conquistato dal Bologna considerando anche le assenze a livello difensivo