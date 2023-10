PAGELLE e TABELLINO INTER-BENFICA 1-0: fattore Thuram, Di Maria delude

Pagelle, voti e tabellino di Inter-Benfica, match di San Siro valevole per la fase a gironi di Champions League. Prima vittoria stagionale in Europa per la squadra di Simone Inzaghi: decisiva la rete di Thuram

L’Inter grazie al guizzo di Thuram riesce a scardinare la difesa del Benfica e a conquistare il primo successo stagionale in Champions League.

I nerazzurri si svegliano dal torpore nella ripresa e assaltano la porta difesa da Trubin, determinante in più occasioni su Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ è sfortunato e colpisce due legni, ma alla fine basta la stoccata di Thuram sull’assist di Dumfries (fino a quel momento il peggiore della squadra di Inzaghi) per consegnare tre punti preziosi all’Inter. Delude Di Maria nell’undici di Schmidt, con l’ex fantasista della Juventus bersaglio del pubblico del ‘Meazza’.

INTER

Sommer 6,5

Pavard 6,5

Acerbi 5,5

Bastoni 6

Dumfries 6 (73′ Darmian 6)

Barella 6,5 (91′ Klaassen SV)

Calhanoglu 7 (83′ Asllani SV)

Mkhitaryan 7

Dimarco 6 (83′ Carlos Augusto SV)

Thuram 7,5 (73′ Sanchez 5,5)

Lautaro Martinez 7

Allenatore: Inzaghi 7

TOP INTER: Thuram 7,5 – Subito il più pimpante e pericoloso, lo trovi ovunque a battagliare con la difesa ospite. Si fa trovare con facilità dai compagni e fa quasi sempre fa la cosa giusta. Spina nel fianco con Lautaro, raccoglie con freddezza il preciso assist di Dumfries per infilzare l’incolpevole Trubin. Prima gioia in Champions con la maglia nerazzurra e tre punti pesantissimi: ormai un fattore di questa Inter, ovazione meritata da parte del pubblico di San Siro.

FLOP INTER: Acerbi 5,5 – Dumfries si salva con l’assist decisivo per Thuram, Acerbi (in collaborazione con Bastoni) la stava per nominare grossa dopo pochi minuti sulla dormita che ha permesso ad Aursnes di presentarsi da solo davanti a Sommer. Regge l’urto sul guizzante Neres, anche se non sembra essere in una delle sue migliori serate.

BENFICA

Trubin 7,5

Bah 6

Otamendi 6

Morato 5

Bernat 5,5 (80′ Cabral SV)

Neves 5,5

Kokcu 5 (69′ Musa 5,5)

Di Maria 4,5 (80′ Jurasek SV)

Rafa Silva 5 (69′ Chiquinho 5,5)

Aursnes 6,5

Neres 5,5

Allenatore: Schmidt 5

TOP BENFICA: Trubin 7,5 – L’ex obiettivo tra i pali dell’Inter salva a più ripetizioni il Benfica dal tracollo e deve arrendersi solo a Thuram. Sembra avere un conto aperto con Lautaro Martinez, al quale nega la gioia del gol con un paio di interventi prodigiosi. Ha un grande futuro davanti e forse Marotta qualche rimpianto in più…

FLOP BENFICA: Di Maria 4,5 – Si accende solo a tratti, troppo poco per uno della sua classe. Accoglienza ‘caldissima’ di San Siro, è il bersaglio dei tifosi nerazzurri anche per il suo passato alla Juventus. Stasera quasi gioca in ciabatte e non illumina la Scala del calcio con i suo tocchi felpati. Costretto al cambio nel finale di gara per un problema fisico. Deludente.

Arbitro: Makkelie 5,5

Il tabellino di Inter-Benfica: Lautaro sfortunato, muro Trubin

INTER-BENFICA 1-0

62′ Thuram

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian (73′ Darmian), Barella, Calhanoglu (83′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (83′ Carlos Augusto); Thuram (73′ Sanchez), Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, de Vrij, Bisseck, Cuadrado, Klaassen, Stankovic, Sarr. Allenatore: Inzaghi

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Bah (22′ Araujo), Otamendi, Morato, Bernat (80′ Cabral); Neves, Kokcu (68′ Musa); Di Maria (80′ Jurasek), Rafa Silva (68′ Chiquinho), Aursnes; Neres. A disposizione: Soares, Kokubo, Gouveia, Florentino, Joao Mario, Tengstedt, Guedes. Allenatore: Schmidt

Arbitro: Makkelie (Olanda)

VAR: Dieperink

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), Barella (I)

Espulsi:

Note: recupero 2′ e 5′; spettatori 65.573