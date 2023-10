San Siro non perdona: accoglienza caldissima per l’ex bianconero Di Maria

L’Inter ospita il Benfica nel match della fase a gironi di Champions League: l’ex Juve Di Maria bersaglio dei tifosi nerazzurri

Non c’era dubbio che Angel Di Maria fosse il pericolo numero uno per l’Inter e anche il più temuto da parte del pubblico nerazzurro nel match di Champions League tra l’undici vice campione d’Europa e il Benfica.

L’ex Juventus ha incrociato lo scorso anno la squadra di Inzaghi in campionato e in Coppa Italia, prima dell’addio alla ‘Vecchia Signora’ dopo una sola stagione per ritornare a indossare la casacca dei lusitani. Il ‘Fideo’ ha deciso nell’ultimo weekend il ‘Clasico’ portoghese contro il Porto e questa sera cercherà di trascinare le ‘Aquile’ sul prato verde di un San Siro come sempre bollente e trascinante. Proprio il pubblico di ‘Meazza’ ha accolto con una borsata di fischi il fantasista campione del mondo alla lettura delle formazioni, con i decibel che si sono alzati quando lo speaker ha scandito il suo nome. Ovviamente i trascorsi juventini non passano inosservati, con Di Maria bersaglio dei sostenitori interisti anche all’arrivo del pullman del Benfica allo stadio.

Anche lo stesso nazionale albiceleste aveva sottolineato ieri in conferenza stampa come l’ambiente ‘caldissimo’ di San Siro potesse fare la differenza nell’incrocio di questa sera, prima di smentire i presunti contatti con la dirigenza dell’Inter in estate dopo il divorzio con la Juventus.