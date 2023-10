Di Maria smentisce: “Nessun contatto con l’Inter”. La frecciata alla Juve

Angel Di Maria domani guiderà il Benfica nella trasferta di Champions League contro l’Inter: le parole alla vigilia del fantasista ex Juventus

C’è anche Angel Di Maria in conferenza stampa, insieme al tecnico Schmidt, alla vigilia del match di Champions League tra il Benfica e l’Inter. I portoghesi ritrovano i nerazzurri dopo l’eliminazione ai quarti della scorsa stagione, mentre il ‘Fideo’ ha incrociato l’anno scorso la compagine di Inzaghi con la maglia della Juventus sia in campionato che nel doppio incrocio delle semifinali di Coppa Italia.

Di Maria è conscio delle difficoltà del match di domani era al Meazza: “Ci aspettiamo una partita difficile, l’Inter ha grande qualità. Giocheremo in un ambiente molto caldo che può fare la differenza. Sarà complicata, ma daremo il 100 per cento per uscire con un risultato positivo”. Il campione del mondo argentino smentisce i rumors che lo volevano l’ultima estate all’Inter dopo l’addio alla Juve: “Non è vero, non c’è stato nessun contatto“. Nelle dichiarazioni pre Inter del fantasista classe ’88 anche una stoccata velata ai bianconeri e a Massimiliano Allegri: “Mi sento bene qui al Benfica, come se fossi a casa. Il mio obiettivo è fare del mio meglio e aiutare i miei compagni a vincere più titoli possibili”.

Inter-Benfica, Schmidt: “Lautaro top player, Thuram grande colpo”

Compagni in nazionale, avversari domani con Lautaro Martinez: “Non l’ho sentito, ci parlerò domani. Prima delle partite non amo sentire i miei connazionali. Sta attraversando un grande momento e sta segnando tanti gol”, aggiunge Di Maria.

🗣️ #InterBenfica – #DiMaria in conferenza: “Ci aspettiamo una partita difficile, in un ambiente molto caldo che può fare la differenza. L’Inter ha grande qualità, dovremo dare il 100%” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/MlTGlqcNRv — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 2, 2023

Anche Roger Schmidt si sofferma sul ‘Toro’ nerazzurro, che sarà ovviamente l’osservato speciale dei portoghesi nella sfida di San Siro: “Nell’ultima partita è stato eccezionale. È un attaccante molto intelligente nel posizionarsi e nel trovare il tempismo giusto. È chiaro che stiamo parlando di un top player e di uno dei migliori in Europa nel suo ruolo”. L’allenatore del Benfica aggiunge sull’eliminazione dell’ultima Champions: “Ormai è il passato, questa è una nuova stagione. Noi domani penseremo soltanto a mostrare il nostro calcio e a lottare per i tre punti. L’Inter non ha più in attacco Dzeko e Lukaku, qualcosa hanno cambiato anche loro, però è una squadra simile a quella dello scorso anno. Adesso hanno Thuram in attacco – conclude Schmidt – che è stato un grande colpo e si è adattato molto bene sia con Lautaro che con il resto della squadra”.