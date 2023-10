Napoli, niente Conte: “Ecco dove andrà”

Napoli, niente da fare per Conte ma c’è un altro nome in lizza: “Vedo lui e il Napoli vicini”

Alla guida del Napoli resta Rudi Garcia. Calciomercato.it lo ha raccontato in esclusiva come il club azzurro, almeno per il momento, abbia deciso di mettere la parola fine alla telenovela.

Tramonta almeno per il momento quindi l’ipotesi di vedere Antonio Conte come erede del tecnico francese. Per Garcia saranno quindi importantissime le prossime gare dalla ripresa della sosta, anche se la situazione ora è caldissima. Il francese resta dunque, almeno per il momento, alla guida della compagine azzurra, ma oltre a Conte ci sono altri tecnici in bilico ed uno in particolare sembra stuzzicare la proprietà.

Niente Juventus: “Tudor più vicino al Napoli”

Si tratta di Igor Tudor. Il tecnico croato è al momento senza squadra dopo aver guidato l’Olympique Marsiglia nella scorsa stagione.

E il giornalista Fabio Santini, intervenuto in diretta a TvPlay, ha parlato proprio dell’ipotesi di vedere Tudor nuovamente in Italia. Il nome del tecnico è stato spesso accostato alla Juventus, dove in passato ha svolto il ruolo di vice di Andrea Pirlo. “Conte costa tantissimo e penso che sia difficile che possa tornare in Italia. A lui piace ricostruire da capo, ma ha un costo molto alto che alla fine del campionato se lo contenderanno la Juventus e la Roma. Vedo invece più vicini Tudor e il Napoli”. Segno di come il nome del croato vada comunque tenuto in considerazione in vista di un possibile cambio in panchina in casa partenopea.

Conte ha ribadito di voler aspettare, Tudor invece è a disposizione e secondo Santini potrebbe essere lui la scelta di Aurelio De Laurentiis, che ha sì confermato Garcia, ma ha sottolineato come stia attraversando un momento no con il tecnico ex Roma. Aleggia dunque un grosso punto interrogativo, anche perché oltre a Garcia a rischio c’è pure il ds Meluso.