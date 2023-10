Incontro De Laurentiis-Conte, ore decisive: oltre a Garcia rischia, anche Meluso | CM.IT

Giornata importante: De Laurentiis dovrebbe prima fare un blitz a Napoli poi incontrare Conte per provare a chiudere

L’incontro tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte non c’è ancora stato. La certezza è che ci sarà. Stasera, domani mattina: cambia poco. Quello che conta è l’aria di rivoluzione che si respira in casa Napoli.

Oltre a Rudi Garcia trovano conferma, nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, le voci che possa rischiare anche il direttore sportivo Mauro Meluso. Ci potrebbe essere una rivoluzione nell’area tecnica dopo un inizio di stagione che sta creando uno spavento in società. Il dirigente arrivato a sorpresa quest’estate non è più così saldo e potrebbe esser coinvolto nel cambio di panchina.

Qualora dovesse esserci un avvicendamento in scrivania, sono 3 i nomi ad esser valutati in. Si tratta di Gianluca Petrachi, Daniele Faggiano e Frederic Massara. Molto più complesso immaginare Fabio Paratici anche a causa degli ostacoli che pone la sua squalifica post vicenda plusvalenze.

Una situazione che potrebbe esser affrontata in un quello che dovrebbe esser un blitz che Aurelio De Laurentiis dovrebbe fare a Napoli in queste ore.

De Laurentiis pronto al nuovo corso: idea 3-4-3?

Nella discussione che sarà affrontata con Antonio Conte, invece, il patron del Napoli non parlerà solo di soldi. Non è solo una questione di ingaggio.

Bisognerà trovare una quadra anche dal punto di vista tattico. Antonio Conte è un tecnico di grande spessore e pensare che possa giocare con un solo modulo è stucchevole. Capire come possa valorizzare al meglio la rosa del Napoli anche con un 3-4-3 è un punto sul quale si può e si deve riflettere.

De Laurentiis ha ribadito un concetto alle persone che gli sono più vicine: c’è bisogno di un tecnico di personalità. Uno che faccia riprendere le fila di una squadra che può e deve rendere molto di più nell’ottica presidenziale. Conte è l’uomo che deve cancellare il senso di appagamento.

Non sarà un incontro semplice: come vi abbiamo già aggiornato ieri, però, si parte dal presupposto che il Napoli vuole, per ora, solo Conte. Se il sì non dovesse arrivare, si potrebbe andare avanti con Garcia ancora per qualche partita. Salvo che la situazione non degeneri anche nello spogliatoio.