Conte-Napoli, nuovo annuncio: “Progetto pluriennale”

L’allenatore leccese viene indicato tra i principali candidati per la panchina del Napoli in caso di addio di Rudi Garcia

E’ vero che la scorsa estate il nome di Rudi Garcia come successore di Luciano Spalletti aveva fatto nascere non poche perplessità al popolo napoletano. In pochi, però, si sarebbero mai aspettati che già ad inizio ottobre si potesse discutere di un possibile esonero per l’allenatore del Napoli.

Nonostante abbia smentito ufficialmente le ultime voci, Conte viene considerato come uno dei profili preferiti dal presidente Aurelio De Laurentiis in caso di cambio in panchina. Un allenatore che Angelo Alessio – suo ex collaboratore – conosce particolarmente bene e di cui ha parlato in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play: “Non so se Conte ha incontrato la proprietà del Napoli. Antonio ha manifestato la volontà di restare fermo un anno, valutando poi la migliore opportunità. Napoli è in un momento particolare, ma credo che per far entusiasmare Antonio e farlo arrivare a Napoli, ci deve essere un progetto di un certo tipo. Una squadra che guardi anche al futuro, restando su un livello alto e competendo per vincere”.

Secondo l’ex vice di Conte, il tema tattico non dovrebbe ostacolare un possibile ingaggio: “Non è detto che si debba giocare con la difesa a tre. Anche con la difesa a 4 Antonio è in grado di giocare, non ci sono idee fisse. L’obiettivo per avere Antonio Conte in panchina deve essere vincere, non lottare per le prime posizioni”.

Lo stesso Alessio, poi, si è offerto al tecnico leccese come collaboratore qualora un giorno dovesse concretizzarsi l’affare con gli azzurri: “Sicuramente mi farebbe piacere lavorare con Antonio Conte al Napoli. Il tifo di Napoli non ha mai fatto mancare il suo amore alla squadra, lo continuerà a fare con la stessa forza”.

Calciomercato Napoli, l’annuncio su Conte in panchina

Per quanto riguarda la rosa, inoltre, secondo Alessio la presenza di Osimhen potrebbe rappresentare una sorta di garanzia.

Così il tecnico sul nigeriano: “Osimhen e Conte sono due caratteri molto forti, l’obiettivo è comune dal momento che tutti vogliono vincere. Con Conte qualunque attaccante ha fatto gol, non ci sono problemi da questo punto di vista. Il Napoli ha giocatori di alto livello, Osimhen ne è l’emblema. Potrebbe esaltare ancora di più il nigeriano”.

Infine, Alessio ha minimizzato dei possibili problemi di stipendio: “Magari si può trattare sull’ingaggio, ma non rappresenta un ostacolo. La cosa più importante è capire il progetto e la volontà di Conte. E’ da capire, infatti, se intende aspettare ancora un anno o ripartire subito”.