Fantacalcio, la top 5 per XG: Osimhen c’è, Lautaro overperforma

Fantacalcio, sai chi sono i 5 giocatori con gli expected gol più alti dopo 8 giornate? Ecco l’elenco completo per i vostri scambi

Il campionato si è fermato per la sosta nazionale ed è il momento di tirare le prime somme anche al Fantacalcio ed analizzare il rendimento di alcuni giocatori. In molte leghe è stata aperta la sessione scambi e per comprendere al meglio quali giocatori andare a prendere, quali cedere e quali tenere è giusto studiare anche dei dati.

Tra questi, in collaborazione con il tool Fantalab, abbiamo scelto quelli legati agli expected gol. Ma cosa sono? Parliamo di un dato che misura la probabilità di un tiro di diventare un gol. Dall’analisi di centinaia di migliaia di tiri viene assegnato a ciascuno di essi un valore, che varia da 0 (0%), quindi impossibile segnare, a 1 (100%) praticamente un gol certo.

Una statistica che permette di comprendere anche quali sono i giocatori che costruiscono il maggior numero di pericoli e che sono poi in grado o meno di concretizzarli in una rete. Quasi sempre gli XG più alti appartengono, chiaramente, agli attaccanti.

Fantacalcio, il dato sugli XG: due calciatori dell’Inter in top 5

Abbiamo deciso di selezionare i 5 top calciatori di questo elenco, che hanno giocato tutte le 8 gare in questo inizio di campionato. E’ più facile, infatti, mutare il valore in positivo o negativo degli XG con un minor numeri di partite disputate.

Al quinto posto di questo elenco troviamo Thuram, l’attaccante dell’Inter ha un valore di expected gol di 2.44 e con le sue 3 reti segnate significa che ha leggermente overperformato. Si è integrato perfettamente al gioco nerazzurro, tanto da risultarne un intoccabile assoluto.

L’unico dato negativo di questa classifica appartiene a Lucca dell’Udinese, con un XG di 2.65 contro l’unico gol fin qui messo a segno. La classifica negativa dei friulani dipende senz’altro anche da un aspetto così negativo legato al proprio centravanti.

Bene ha fatto fin qui Riccardo Orsolini ed il suo 2.68 di expected gol. Il rigore sbagliato ha rischiato di rovinare tutto, ma la tripletta segnata contro l’Empoli ha rialzato i suoi numeri, permettendogli, con 4 reti complessive, di performare persino meglio di quanto mostrano i dati.

Medaglia d’argento per Lautaro Martinez, che, ci crediate o meno, ha un valore di XG pari a 4.84. Praticamente 5 reti, la metà esatta di quelle segnate realmente. Un overperform dettato soprattutto dal poker segnato contro la Salernitana, che ha chiaramente influenzato i dati.

Infine, il numero uno in assoluto di questa classifica, vale a dire Victor Osimhen ed il suo 6.11 di XG. Con 6 reti segnate il nigeriano è in perfetta linea con quanto prodotto. Peccato per quel rigore sbagliato contro il Bologna che gli avrebbe permesso di portare una gioia in più ai fantallenatori.