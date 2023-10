Classifica rivoluzionata: Inter a picco, è ultima

La classifica attuale del campionato di Serie A viene stravolta dai numeri: le scelte di Inzaghi e Marotta sono inequivocabili

Non è un paese per vecchi. Uno slogan che si ripete spesso, ma che in Italia effettivamente si sta progressivamente allontanando. È innegabile che negli ultimi anni ci sia stato un ringiovanimento da parte di diversi club e che di giovani ne stanno comunque venendo fuori. Il problema è che alcuni non si sono dimostrati all’altezza, tanti altri non sono stati valorizzati oppure sono stati rivenduti.

Poi ci sono società che fanno della cosiddetta ‘linea verde’ una filosofia importante, sia a livello finanziario che tecnico. Una fulgida dimostrazione è quella del Frosinone, che con la squadra più giovane della Serie A sta ottenendo risultati importanti giocando un calcio piacevole e fino ad ora efficace. Non sarà sicuramente semplice tenere questo ritmo, ma alla lunga può dare soddisfazioni. Dall’altra parte, secondo lo studio del Cies – l’Osservatorio del calcio – nella parte destra della classifica ci sono tutte le big del nostro campionato. E il primato al contrario spetta a quella che per quasi tutti è la favorita per lo scudetto, ovvero l’Inter.

Cies, la classifica per età media delle formazioni di Serie A: Inter ultima

Ripartiamo dalla vetta, ovvero il neopromosso Frosinone con Eusebio Di Francesco che ha dato un’identità precisa di gioco a una squadra che ha un’età media di 24,87 anni. Discorso praticamente identico è applicabile al Lecce, secondo con una media di 25, altro club che sta sfornando talenti e ha messo in evidenza il lavoro del direttore Corvino. Chiude il podio invece il Cagliari con 25,52.

In coda c’è addirittura l’Inter, con 29,48 anni di media delle formazioni schierate. Come detto, il conto non si basa sull’età dei giocatori che compongono la rosa ma sull’età di tutte le formazioni titolari schierate in questo campionato. A precedente i nerazzurri Lazio (28,95) e Roma (28,69). Una differenza comunque importante con la squadra di Simone Inzaghi, che non ha giocatori particolarmente ‘anziani’ ma tanti esperti. E le scelte di Marotta sul mercato hanno portato a una formazione con pochi giovani. Il Milan si posiziona all’11esimo posto con 26,68 anni mentre la Juventus fa poco di più con 26,94. Di seguito la classifica completa:

1. Frosinone: 24,87 anni

2. Lecce: 25.00 anni

3. Cagliari: 25.52 anni

4. Bologna: 25.79 anni

5. Torino: 26.13 anni

6. Udinese: 26.13 anni

7. Hellas Verona: 26.18 anni

8. Empoli: 26.29 anni

9. Genoa: 26.55 anni

10. Sassuolo: 26.56 anni

11. Milan: 26.68 anni

12. Atalanta: 26.89 anni

13. Fiorentina: 26.92 anni

14. Juventus: 26.94 anni

15. Napoli: 27.09 anni

16. Salernitana: 27.28 anni

17. Monza: 27.41 anni

18. Roma: 28.69 anni

19. Lazio: 28.95 anni

20. Inter: 29.48 anni