Fantacalcio, chi prende di più 6,5: Soulé e Nico Gonzalez nella top 5

Fantacalcio, sai chi sono i 5 giocatori che hanno la percentuale più alta di voto maggiore o uguale al 6,5? Anche Nico Gonzalez e Soulé nella classifica

Prendere buoni voti al Fantacalcio è fondamentale quasi come segnare e spesso le due cose equivalgono. Ci sono giocatori, però, che anche senza segnare o portare assist vengono premiati dai pagellisti per ottime prestazioni e questo permette di avvicinarsi maggiormente ad un punteggio alto.

Grazie all’aiuto del tool Fantalab, noi di Calciomercato.it abbiamo selezionato 5 giocatori che abbiano disputato almeno 6 partite su 8 con la percentuale più alta di voti maggiori o uguali al 6,5. Macchine da bonus e da ottime prestazioni, che hanno fatto gioire fin qui i fantallenatori.

Vi potrà sembrare bizzarro, ma in questa top 5 non figura Lautaro Martinez, nonostante i suoi 10 gol fin qui realizzati. Questo, perché i 4 gol concentrati contro la Salernitana, hanno peggiorato la distribuzione dei voti nelle rimanenti 7 partite.

Fantacalcio, i mr 6.5: ecco la classifica dei migliori

Soprattutto in fase di scambi, alcuni di questi calciatori potrebbero risultare decisivi per andare all’assalto di altri giocatori con un valore maggiore, ma in fase calante o completamente privi di hype per un inizio di campionato sottotono.

Al quinto posto di questa classifica, però, non troviamo affatto un calciatore da scambiare, anzi. Parliamo di Domenico Berardi, con una percentuale di 83.5% di voti maggiori o uguali al 6,5. Un inizio straordinario come sempre per il capitano del Sassuolo, che ha iniziato a macinare calcio dalla seconda giornata.

Stessa percentuale, quella dell’83.5 per una delle grandi sorprese di questa classifica: Martinez Quarta. Dopo due panchine e una prestazione horror contro l’Inter, il difensore argentino ha segnato due gol e non ha sbagliato più una singola prestazione, entrando di diritto in questo elenco. Se lo avete, essendo in grande hype, potreste addirittura scambiarlo per un top.

Medaglia di bronzo e d’argento per un pari merito tra Nico Gonzalez e Dimarco. Un altro giocatore della Fiorentina in questa top 5, a dimostrazione del super inizio dei Viola. L’attaccante argentino si sta dimostrando quasi un top e, anche in questo caso, figlio dell’hype, potreste provare a scambiarlo per giocatori ancora più forti.

Per l’esterno di difesa dell’Inter poco da dire: è il vostro top e l’avete pagato come tale. Dovete tenervelo stretto e godervi i suoi bonus e le sue super prestazioni. Un inizio che ha già parzialmente ripagato la scelta fatta ad inizio anno e i crediti investiti.

Ma il re assoluto di questo elenco è senz’altro Soulé con il 100% di voti maggiori o uguali al 6.5 con almeno 6 partite giocate su 8. Un inizio clamoroso per l’attaccante del Frosinone, che si sta trasformando sempre più in un terzo slot al Fantacalcio, specie in leghe numerose.