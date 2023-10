L’Inter accelera: la firma arriva prima di Natale | CM.IT

L’Inter al lavoro per i rinnovi di contratto degli alfieri di Simone Inzaghi: Dumfries potrebbe essere tra i primi a firmare il nuovo accordo con il sodalizio nerazzurro

Stagione finora positiva per Denzel Dumfries, uno dei punti di forza dello scacchiere di Simone Inzaghi. L’olandese sembra rinato, specialmente in confronto rendimento piuttosto altalenante dello scorso anno.

Già due reti e tre assist tra campionato e Champions League per l’ex PSV Eindhoven, decisivo anche con la maglia della sua nazionale. Dumfries la scorsa estate era uno dei sacrificabili della dirigenza interista, situazione che si è totalmente ribaltata adesso visto che Marotta e Ausilio lavorano al rinnovo contrattuale del giocatore. Il classe ’96 da qualche mese ha cambiato procuratore affidandosi a una nuova agenzia e il suo entourage prossimamente incrocerà l’Inter per gettare le basi sul nuovo accordo, attualmente in scadenza nel giugno 2025. Dumfries percepisce un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione e nell’estate 2021 è sbarcato a Milano per poco meno di 15 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Dumfries rinnova: il nuovo ingaggio dell’olandese

A lui si erano interessate diversi club di Premier League e il Bayern Monaco in Germania, con l’Inter che aveva fissato a 30-35 milioni il prezzo del suo cartellino.

Il sodalizio vicecampione d’Europa adesso vuole invece tenersi stretto l’olandese e gli proporrà un rinnovo per altre due stagioni: nuova scadenza quindi nel 2027, con possibile opzione per un ulteriore anno. Lo stipendio, invece, salirà intorno ai 4 milioni di euro, bonus compresi. La volontà delle parti – come appreso da Calciomercato.it – è quella di arrivare alla fumata bianca prima di Natale. Oltre a Dumfries i prolungamenti più impellenti in casa nerazzurra riguardano Dimarco (fino al 2028) e Mkhitaryan (proposta annuale rispetto alla scadenza del prossimo giugno). Più avanti, invece, si entrerà nel dettaglio per i rinnovi di altri due pilastri della rosa di Inzaghi come Barella e Lautaro Martinez.