Dal Napoli alla Juve: firma saltata e colpo a zero

Dal Napoli alla Juventus, salta la firma e il colpo a parametro zero: ecco il motivo

Il Napoli è alle prese con la bufera Rudi Garcia. La posizione del tecnico francese resta fortemente in bilico e a rischiare è anche il ds Mauro Meluso. Presto il patron azzurro Aurelio De Laurentiis si incontrerà con Antonio Conte, per provare a convincere il tecnico salentino ad accettare la proposta partenopea.

Oltre alle vicende legate alla panchina, ci sono però altre questioni legate al mercato ed in particolare dalla Spagna sottolineano il grande interesse da parte del Barcellona per Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 e il club catalano starebbe pensando di acquistarlo a costo zero. Non si tratta però dell’unico club in corsa visto l’interesse della Juventus nei confronti del giocatore.

Napoli, Xavi vuole Zielinski al Barcellona: ostacolo per la Juventus

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, il Barcellona starebbe infatti sondando il terreno a caccia di nuovi colpi in vista delle prossime sessioni di mercato e il polacco sarebbe una richiesta del tecnico blaugrana Xavi.

Zielinski, in scadenza di contratto a fine stagione, è stato cercato con insistenza dai club sauditi, in particolare dall’Al-Ahli, che però non è riuscito ad acquistare il centrocampista. Xavi sarebbe ben felice di accogliere il polacco all’interno della propria rosa e lo reputa una pedina preziosa per il centrocampo. Considerata poi la complicata situazione economica in casa catalana, un acquisto di livello a parametro zero fa spesso gola al club campione di Spagna in carica.

Vero che il Napoli vorrebbe evitare di perdere il giocatore a costo zero. Possibile quindi che dopo aver risolto il nodo dell’allenatore, il club partenopeo decida di mettersi al lavoro per cercare un prolungamento contrattuale. Altrimenti non è scontato che, in vista di gennaio, possano riallacciarsi i rapporti con i club sauditi per cercare di concretizzare una cessione nel mercato invernale, evitando di perdere il calciatore senza guadagnare nulla dalla cessione. Tra le squadre in corsa per Zielinski c’è però appunto anche la Juventus. Giuntoli conosce benissimo il giocatore e i bianconeri starebbero pensando di lanciare un affondo a gennaio facendo firmare un precontratto al centrocampista. Firma che però, come quella del rinnovo contrattuale, rischia di saltare visto il grande interesse da parte del Barcellona.