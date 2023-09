Giuntoli scippa il Napoli: precontratto e colpo a zero per la Juve

Il legame tra Cristiano Giuntoli e il Napoli potrebbe non essersi spezzato del tutto. Un nome tra gli azzurri potrebbe stuzzicare ancora il dirigente juventino

È stata un’estate movimentata per il Napoli che sta facendo fatica in questo avvio di stagione sotto i nuovi dettami di Garcia. Nei mesi scorsi i cambiamenti non sono mancati: dall’addio di Spalletti passando per quello di Giuntoli, fino ad arrivare alla partenza di un pilastro difensivo come Kim.

Gli azzurri con gli arrivi di Garcia e Meluso, tra campo e dirigenza, sono al lavoro per provare a mantenere anche quest’anno uno standard elevato, con tutte le difficoltà del caso. Difficoltà presenti ma differenti rispetto a quelle affrontate da Cristiano Giuntoli alla Juventus, con un mercato estivo fatto di attenzione ai conti, cessioni, e piccolissimi ritocchi, senza colpi esplosivi.

Lavora però già anche in ottica futura il dirigente bianconero, che nelle prossime sessioni di calciomercato andrà certamente a puntellare dove maggiormente serve l’organico di Massimiliano Allegri. Intanto la squadra sul campo sta rispondendo molto bene, con un avvio che fa ben sperare per il prosieguo dell’annata.

Calciomercato Juventus, Giuntoli e la suggestione Zielinski: dipende dal rinnovo

Un legame quello tra Giuntoli e il Napoli che formalmente si è interrotto in estate, ma che seppur indirettamente potrebbe ancora produrre operazioni di mercato in futuro.

Il nome al centro di eventuali dibattiti potrebbe essere quello di Piotr Zielinski, centrocampista polacco che in estate ha scelto di rimanere a Napoli rinunciando ai milioni dell’Arabia Saudita. Il polacco alla fine è rimasto ma i partenopei dovranno provare a blindarlo con un rinnovo di contratto per allungare la scadenza oltre il 2024, evitando così di perderlo a costo zero a fine stagione.

Secondo quanto evidenziato da ‘Gazzetta.it’ proprio in questa insenatura potrebbe provare ad infilarsi la Juventus con Giuntoli. Qualora il polacco non dovesse prolungare da febbraio potrebbe essere libero di accordarsi a zero con altri club con un precontratto. Il dirigente juventino che lo conosce bene ci starebbe pensando come chance gratis. Tutto però dipenderà dal rinnovo tra il Napoli e Zielinski.