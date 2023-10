Berardi e Soulé a confronto: chi è meglio per la Juve? Numeri e caratteristiche

Berardi piace alla Juventus, Soulé sta dimostrando di potersi imporre in bianconero; ecco chi può essere meglio per la rosa di Allegri

Una delle squadre rivelazioni della prima parte di campionato è, senza ombra di dubbio, il Frosinone; il club neopromosso, dopo otto giornate, ha raccolto dodici punti. Precisa idea di gioco e la voglia di andare a fare la partita indipendentemente dall’avversario; caratteristica che abbiamo visto di recente all’Olimpico contro la Roma. Tra i giocatori più importanti all’interno della rosa di Di Francesco non possiamo non andare a menzionare Soulé; il talento classe 2003, fino a questo momento, ha realizzato due gol e un assist.

Non è solo l’apporto realizzativo a rendere il giocatore importante nella rosa del Frosinone; il ragazzo, da quando è iniziato il campionato, è cresciuto tantissimo e partita dopo partita dimostra le sue qualità e quanto sia fondamentale per i suoi compagni. Grazie a Di Francesco ha trovato il suo ambiente ideale; il 4-3-3, infatti, è il modulo perfetto per le sue caratteristiche; Soulé può partire da da destra per rientrare sul suo piede forte, il sinistro.

Arrivato al Frosinone in prestito secco, nella scorsa sessione estiva di mercato, Soulé sta dimostrando di avere i crismi per imporsi in una grande squadra ed è molto probabile che il prossimo anno torni alla Juventus in modo da essere, in pianta stabile, un rinforzo per la rosa bianconera.

Berardi, leader del Sassuolo: giocatore indispensabile per i neroverdi

A dieci punti, due in meno del Frosinone, troviamo il Sassuolo; il campionato dei neroverdi è iniziato tra alti e bassi. I ragazzi di Dionisi, infatti, hanno sì battuto Juventus ed Inter ma sono usciti sconfitti nel match casalingo con il Monza. Bisogna trovare la giusta continuità di rendimento per vivere una stagione di buon livello; uno dei protagonisti del Sassuolo è, indiscutibilmente, Berardi.

L’esterno azzurro è il giocatore più importante dei neroverdi, abile nell’uno contro uno, ama partire da destra per poi convergere sul suo piede forte, il sinistro. Giocatore dotato di grandissima tecnica ha disputato una partita da dieci in pagella in casa dell’Inter quando si è reso protagonista con l’assist dell’uno a uno e la rete della vittoria.

Parlando proprio di numeri, quelli di Berardi (in otto giornate) sono incredibili: cinque gol e un assist per l’esterno azzurro. In chiave Juventus è difficile dire chi sia meglio ma, fondamentalmente, dipende dal progetto che vogliono attuare i bianconeri. Se si vuole puntare sui giovani si sceglie Soulé, classe 2003 altrimenti Berardi, giocatore pronto e che da anni sta facendo grandi cose nel massimo campionato italiano.