Roma, buone notizie per Mourinho e l’Under 21: le ultime su Bove | CM.IT

Per la Roma di José Mourinho arrivano buone notizie dall’infermeria per quanto riguarda il centrocampista Bove

Buone notizie per la Nazionale Under 21 e la Roma. La risonanza a cui si è sottoposto Edoardo Bove ha dato esito negativo, quindi il centrocampista giallorosso sarà a disposizione per la prossima partita della squadra di Mourinho, in programma il 22 ottobre contro il Monza allo stadio ‘Olimpico’. Il giovane mediano ha preso una botta sul muscolo e gli è sceso un edema sulla caviglia, ma senza nessuna complicazione. Per Bove si tratta in ogni caso di un momento molto positivo, non solo sul campo. A suon di prestazioni importanti, il ragazzo si sta infatti meritando il rinnovo che la Roma gli ha garantito, come raccontato su Calciomercato.it.