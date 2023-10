Il gol di Pulisic fa ancora discutere: “Corpo del milanista diverso dagli altri”

Il gol di Pulisic che ha deciso Genoa-Milan continua a far discutere: arriva anche l’analisi anatomica ironica sul corpo del milanisti

È la polemica della settimana e ‘paga’ anche la sosta per le Nazionali. Del gol di Pulisic che ha deciso Genoa-Milan si discuterà probabilmente ancora per qualche giorno.

A poco è servita la spiegazione di Rocchi, il designatori degli arbitri, che ha provato a far chiarezza sul mancato intervento della Var, raccontando che mancava un’immagine che desse la certezza del tocco di mano. Parole al vento visto che le polemiche sono continuate (e continuano) come se nulla fosse.

Milanisti da un lato, i tifosi delle altre squadre di Serie A dall’altro, divisi dalla fede e della percezione di quel che è accaduto a Marassi. Il tocco di braccio di Pulisic non può non far discutere ed allora ecco anche l’analisi anatomica ‘ironica’ di quanto accaduto nello stadio ligure e del perché l’attaccante rossonero non abbia toccato il pallone con il braccio ma con il petto.

Gol di Pulisic, l’ironia del Corriere della Sera

Il ‘Corriere della Sera’, a firma di Luca Gelmini, raccontano il mano di Pulisic dal punto di vista ‘anatomico’ di un tifoso.

Nell’articolo si legge quindi che “il petto di un milanista è più prominente di quello degli altri esseri umani”, una differenza che deriva da “una vita condotta in maniera spericolata” soprattutto “in terra straniera”. Tutto è dovuto all’enorme mole di trofei (“sette Champions e svariate Supercoppe europee, per tacere delle Coppe Intercontinentali”. Ecco allora che “per appuntare simili trofei il petto debba essere gonfio all’inverosimile”. E stessa cosa su può dire di mani e spalle di un milanista.

Logico quindi che non si possa pretendere che chi sta al Var sia in grado di “stabilire se Pulisic si sia aggiustato il pallone di braccio, avambraccio, petto, addome o collo”.