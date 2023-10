Salernitana, esonero Paulo Sousa: oggi si decide. Tutti gli scenari | CM.IT

Ore caldissime per la Salernitana dopo l’ennesimo ko, pesantissimo nel risultato e per una classifica deficitaria: Paulo Sousa in bilico, si decide in queste ore

In questa prima fetta di campionato sono tante le squadre che hanno deluso, dalle romane al Napoli ma anche le cosiddette ‘piccole’ che hanno cominciato la stagione con una classifica pessima. In primis Cagliari e Salernitana, reduci entrambe da una sconfitta pesante nel risultato e non solo.

Nel postpartita il tecnico dei sardi Claudio Ranieri è parso comunque tranquillo, così come il ds Bonato, consapevoli anche di aver affrontato un calendario durissimo fino ad ora. I campani, invece, hanno giocato solo contro Roma e Inter tra le big (con 1 punto all’Olimpico) mentre sono arrivati appena 2 punti contro Frosinone, Empoli, Udinese, Torino, Lecce e Monza. Decisamente troppo pochi per Paulo Sousa, che rischia seriamente il posto dopo lo 0-3 dell’U-Power Stadium. Sono ore di rilfessione per la società, che deciderà a breve il futuro della panchina della Salernitana. I vertici del club – come raccolto da Calciomercato.it – si riuniranno proprio oggi a Milano, dove è arrivato già ieri da Monza il ds Morgan De Sanctis. Al summit parteciperanno ovviamente anche il presidente Danilo Iervolino e l’ad Maurizio Milan mentre ovviamente la squadra è tornata a casa.

Salernitana, oggi si decide sull’esonero di Sousa: Inzaghi aspetta ma niente è scontato

La sosta generalmente è momento favorevole per un cambio in panchina, perché dà ovviamente più tempo al nuovo allenatore di preparare da zero la prossima partita. Inoltre la ripresa degli allenamenti inizialmente prevista per domani è stata posticipata a mercoledì. Al momento la Salernitana pensa seriamente all’esonero di Paulo Sousa, la direzione è quella ma non è ancora detta l’ultima parola.

Questo perché la dirigenza vorrebbe comunque cercare un nome importante, un upgrade, come sarebbe stato Igor Tudor, cercato ma senza successo. Il croato aspetta una big. In ogni caso al momento resta Pippo Inzaghi il nome più caldo e concreto per un’eventuale sostituzione del tecnico portoghese. È giovane, ha già una buona esperienza, le sue squadre giocano bene e i giovani vengono valorizzati. Ed è ovviamente libero dopo il fallimento della Reggina. Nelle prossime ore, stando a quanto risulta alla nostra redazione, ci sarà un vertice anche con lo stesso Inzaghi. Non va comunque escluso neanche un altro nome a sorpresa, un colpo di scena o un profilo già circolato in queste ore. Come quello di Iachini, spinto da Franck Ribery che ha tra l’altro appena conseguito il patentino Uefa B. Dal vertice di oggi dovrebbe comunque arrivare il verdetto su Sousa. Ma l’esito non è ancora del tutto scontato.