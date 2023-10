Salernitana, notte (e non solo) di riflessione: le ultime sul dopo Sousa | CM.IT

Notte profonda in casa Salernitana: la sconfitta di Monza conferma le difficoltà della squadra granata. E ora Paulo Sousa rischia concretamente l’esonero

Il prossimo 22 ottobre potrebbe non esserci Paulo Sousa a guidare la Salernitana nello scontro diretto per la salvezza con il Cagliari, unica squadra ad aver fatto meno punti dei campani nelle prime otto giornate del campionato di Serie A.

Cinque sconfitte e tre pareggi, ma non solo: ben 16 gol subiti, praticamente due a partita, e appena quattro fatti. Sono gli impietosi numeri della Salernitana targata Paulo Sousa, protagonista di un inizio di stagione a dir poco deludente, soprattutto dopo il finale della scorsa stagione, con lo storico risultato della salvezza a 42 punti. E invece, nonostante la permanenza di elementi importanti come Ochoa, Pirola, Coulibaly, Candreva e Dia, finora la squadra campana ha ampiamente deluso le aspettative, offrendo poco in termini di prestazioni e ancora meno per quanto concerne i risultati.

Ecco perché nelle prossime ore il club di Danilo Iervolino potrebbe decidere per l’esonero di Paulo Sousa. La decisione dovrebbe arrivare nella giornata di domani, quando il patron granata incontrerà l’amministratore delegato Maurizio Milan e il direttore sportivo Morgan De Sanctis in quel di Roma per fare il punto della situazione e decidere se andare avanti o meno con il tecnico portoghese, le cui possibilità di restare sulla panchina granata sono ridotte al lumicino. La Salernitana vuole prendersi tutto il tempo possibile: stando a quanto appreso da Calciomercato.it, è stata anche posticipata a mercoledì la ripresa degli allenamenti, un segnale abbastanza eloquente.

Salernitana, domani la decisione su Sousa

Diversi i nomi per il dopo Sousa, tra proposte, candidature e idee. Danilo Iervolino avrebbe voluto portare Igor Tudor sulla panchina dell’ippocampo, ma l’ex Hellas Verona avrebbe declinato, in attesa di una big. Più concreta la pista che porta a Filippo Inzaghi, contrattualmente libero dopo il fallimento della Reggina.

Sul taccuino anche i profili di Daniele De Rossi e Andrea Stramaccioni, idee comunque meno convincenti. Occhio all’ipotesi Giuseppe Iachini, pista “caldeggiata” dal collaboratore tecnico Franck Ribery, fresco di abilitazione Uefa B. Sullo sfondo anche i nomi dei vari Petkovic, Cannavaro, Mazzarri e Gotti, ma senza alcun contatto ufficiale fino a questo momento.