Juve, colpo a gennaio: Giuntoli dice tutto

La Juventus può tornare sul mercato già a gennaio dopo un’estate al risparmio: le parole di Giuntoli che aprono a nuovi scenari

La Juventus tiene il passo delle prime vincendo il derby col Torino, un 2-0 che manda i bianconeri alla sosta con 17 punti, al quarto posto insieme alla Fiorentina e a -4 dal Milan capolista. Con lo scontro diretto con i rossoneri previsto proprio per il 22 ottobre, al ritorno dalla pausa nazionali.

È la stagione della ripartenza dopo un’annata complicatissima dentro e fuori dal campo, con una nuova dirigenza e una nuova direzione sportiva con Cristiano Giuntoli a capo. L’ex ds del Napoli raccoglie però ancora i frutti della cavalcata fantastica insieme agli azzurri che ha portato allo scudetto. Oggi ha ricevuto il Premio Scopigno e Pulici 2022/23 come manager dell’anno relativo appunto alla scorsa stagione. “Per me è un onore ricevere questo premio con tanti campioni. Sono felice perché Scopigno rappresenta uno dei primi a credere nell’impossibile e ho convinto tutto quelli che erano con me che l’impossibile poteva succedere. Dedico questo premio ai tanti calciatori che ho avuto l’anno scorso, ma anche a quelli che ho avuto nella mia carriera che mi hanno permesso di approdare alla Juve. Nel costruire una squadra bisogna mettere insieme anche tante teste e convincerle che l’obiettivo sia possibile”, ha detto nel Salone d’Onore del Coni. Prima di parlare degli obiettivi bianconeri, sul campo e sul mercato.

Giuntoli non vuole sentir parlare di scudetto: “Per il mercato di gennaio valuteremo”

Il mercato della Juventus in estate ha avuto un minimo comune denominatore che è quello della cautela, il risparmio e anzi l’abbattimento del costo della rosa. È stato ripreso Milik, rinnovato Rabiot, riportato a casa Cambiaso e acquistato Weah. Anche per questo i bianconeri continuano a ‘volare basso’, rifiutando la parola scudetto: “In questo momento l’obiettivo è tornare in Champions, dal punto di vista tecnico ed economico rimette il club dove merita. Andiamo per step”.

La domanda poi verte sul mercato di gennaio, magari con l’incoraggiamento dell’aumento di capitale: “In questo momento – risponde Giuntoli – abbiamo scelto una strada, ovvero sfruttare quello che abbiamo a disposizione. È prematuro parlare di gennaio, vedremo se ci saranno opportunità e se sarà il caso di intervenire. Ora stiamo facendo un buon percorso”. In questi giorni sono circolati parecchi nomi, soprattutto tra difesa e centrocampo vista la situazione Pogba.