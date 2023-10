Allegri e la Juve trovano l’accordo: ecco l’acquisto di gennaio

Priorità Champions per Allegri, ma la Juventus vuole puntare più in alto: Giuntoli regala un nuovo centrocampista al tecnico per la corsa scudetto

La Juventus fa suo il derby della Mole e sale al terzo posto in classifica, dimezzando lo svantaggio dall’Inter dietro la capolista Milan.

Bastano due guizzi di Gatti e Milik per ‘matare’ il Torino e ritrovare la vittoria dopo il sofferto pareggio di Bergamo contro l’Atalanta. Pur senza incantare i bianconeri restano attaccati al vertice della classifica, con Massimiliano Allegri che continua a indicare il ritorno in Champions League come l’obiettivo primario della ‘Vecchia Signora’. Il tecnico bianconero ha allontanato a più riprese il traguardo scudetto mettendo davanti Inter, Milan e Napoli, anche se i tifosi non si accontentano e puntare a ritornare in vetta al campionato. Servono rinforzi però per fare corsa di testa, con Allegri che chiede specialmente un centrocampista dopo lo stop forzato di Pogba che rischia una lunga squalifica per la positività post Udinese-Juve e confermata dalle controanalisi.

Calciomercato Juventus, arriva un nuovo centrocampista: tuti i nomi nella lista di Giuntoli

La dirigenza della Continassa vuole accontentare il proprio tecnico ed è lavoro per reperire sul mercato un nuovo tassello per la mediana di Allegri.

L’allenatore e il Dt Giuntoli hanno concordato l’arrivo di un centrocampista, con Hojbjerg che resta un nome cerchiato in rosso nell’agenda della Juventus. Il nazionale danese sta giocando poco al Tottenham, che però chiede 30 milioni di euro per lasciarlo partire mentre i bianconeri puntano su una formula in prestito con diritto di riscatto. In più, su Hojbjerg c’è pure la forte concorrenza di Atletico Madrid e Manchester United. Giuntoli e il braccio destro Manna studiano perciò anche altre soluzioni: da Fofana a Kone, passando per Diarra e Vermeeren. Senza tralasciare Samardzic, vecchio pallino dell’ex direttore sportivo del Napoli e che è rimasto a Udine dopo il trasferimento clamorosamente sfumato all’Inter.