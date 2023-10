Esonerato due mesi fa: spaccatura profonda

Con la pausa per gli impegni delle Nazionali, le società della Serie A che hanno problemi riflettono sul futuro dei propri allenatori

La Serie A, così come tutti i campionati europei, si ferma per dare spazio alle Nazionali, impegnate nelle partite di qualificazione per i prossimi Europei, con l’Italia di Luciano Spalletti che deve difendere il titolo di campione d’Europa conquistato nel 2021 in Inghilterra, contro i padroni di casa.

Ma, nel frattempo, le società nostrane che, in questo momento, sono in grande difficoltà, riflettono anche sul futuro dei propri allenatori. È il caso dalla Salernitana di Paulo Sousa, complice un inizio decisamente complicato in campionato con solo tre punti conquistati nelle prime otto giornate di Serie A. Ma attenzione sempre ad un club della Campania, il Napoli campione d’Italia in carica guidato in panchina da Rudi Garcia. La sconfitta patita contro la Fiorentina ieri sera ha causato un vero e proprio terremoto: questa mattina, come raccontato dalla nostra redazione nelle scorse ore, c’è stato un summit alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, della dirigenza al completo e del trainer francese.

Gli animi vengono descritti come tesi, ma, allo stato attuale, non sembrano esserci all’orizzonte cambi di rotta improvvisi. Nel frattempo, però, iniziano a circolare nomi di possibili sostituti, come gli ex Juventus Antonio Conte e Igor Tudor, attualmente liberi da vincoli contrattuali con altre società. “Due mesi fa avevo già detto che Garcia non mi sembrava la scelta corretta per il Napoli, avevo la stessa opinione già quando era alla Roma – le parole dell’ex direttore sportivo del Napoli, Pierpaolo Marino, ai microfoni di ‘Kiss Kiss Napoli – In Italia ci sono allenatori che potrebbero fare meglio, senza andare a prenderli in Francia“. La critica di Marino non si ferma qui.

“Spaccatura profonda”: Marino analizza il Napoli di Garcia

Continua Marino: “Va sistemata la squadra dal punto di vista motivazionale e dei ruoli in campo. La dirigenza deve capire se si può aggiustare come si è fatto in alcune partite precedenti, oppure se va fatta una riflessione su di una spaccatura più profonda. Se io devo giocare con tre-quattro punte, e devo imporre ad un mio attaccante di sacrificarsi sulla marcatura di un centrocampista, allora alla fine metto un mediano che dia una continuità più logica al progetto tattico. Le piccole possono permettersi di mettere le punte a schermare i centrocampisti avversari, non una squadra che ha grandi ambizioni. Credo che la rappresentanza attuale abbia sentito di dover parlare con l’allenatore, e questo non mi sembra positivo. Perché vuol dire che le cose non vanno bene, e per l’allenatore non può essere un bel segnale”. Temperatura bollente a Napoli e, questa volta, non si tratta del clima.