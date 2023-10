Juve-Torino, sveglia Rabiot: il derby per spazzare la crisi

Juventus-Torino dovrà essere la partita di Adrien Rabiot, in cerca di riscatto dopo un inizio di stagione opaco: i numeri

Otto reti e quattro assist in 32 partite giocate nello scorso campionato, è questo lo score di Adrien Rabiot, che ha convinto la Juventus a rinnovargli il contratto per trattenerlo almeno un altro anno e sperare di vederlo performare sugli stessi standard.

In questo inizio di stagione, però, non è stato affatto così. Le prestazioni del centrocampista francese sono state ben al di sotto delle aspettative e dei suoi standard, con un solo gol alla prima giornata e una serie di partite insufficienti.

Addirittura sono già 4 i gialli racimolati in 7 giornate ed il rischio di un altro cartellino nel derby è elevato. Un’ammonizione che farebbe scattare la squalifica e che gli impedirebbe di giocare contro il Milan nel nono turno di campionato al rientro dalla sosta.

Rabiot, Allegri vuole il suo “cavallo pazzo”: il derby la gara giusta

Dati infelici, che Rabiot vuole lasciarsi alle spalle per tornare a brillare come lo scorso anno. Proprio nella passata stagione, lasciò il suo marchio nel derby contro il Torino, siglando la rete del 4-2 definitivo nei minuti finali. Quel gol fu apparentemente ininfluente, anche se donò tranquillità alla Juve negli scampoli finali di partita.

Quest’anno, al contrario, una rete siglata contro i granata scaccerebbe una brutta crisi di inizio stagione. Senza Vlahovic e Chiesa, infatti, Max Allegri dovrà affidarsi all’esperienza e ai colpi del suo “cavallo pazzo”, che non può deludere le attese.

Sarà una partita chiusa, nonostante contro arrivi una squadra in difficoltà difensiva per via delle assenze importanti, su tutte quella di Buongiorno, che tenterà comunque di compiere un lavoro meticoloso su Milik, Kean e Yildiz. Proprio in circostanze come queste il 28enne dovrà mettersi in mostra con una prestazione sopra le righe, condita appunto dalla gioia del gol.

Riuscirà il pupillo di Allegri a ritrovare la via della rete e a regalare 3 punti pesantissimi nella corsa Scudetto e quarto posto della Juventus? Il derby è alle porte l’attesa è sempre più alle stelle.