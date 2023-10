Theo Hernandez come Tonali, addio Milan: l’erede arriva gratis

In estate Theo Hernandez potrebbe salutare il Milan, alla giusta offerta. Il sostituto per i rossoneri arriverebbe dalla Spagna a parametro zero

Theo Hernandez è uno dei pilastri del Milan di Pioli, ma questa sembrerebbe essere la sua ultima stagione in Serie A. In estate, infatti, potrebbero arrivare ai rossoneri offerte irrinunciabili che li costringerebbero a privarsi del terzino francese. All’orizzonte, però, ci sarebbe un occasione a parametro zero per il sostituto.

Le ultime stagioni in Italia hanno trasformato Theo Hernandez in un top player a tutti gli effetti. Per il Milan il francese è diventato una colonna portante, perciò privarsene sarebbe molto complicato. Allo stesso tempo però, i rossoneri davanti ad offerte irrinunciabili faticherebbero a trattenere il terzino. Il futuro in A dell’ex Real Madrid è più che mai incerto, per questo Furlani è già al lavoro per cercare l’eventuale erede.

Theo non lascerebbe Milano per un cifra inferiore ai 60/70 milioni di euro, mentre il sostituito potrebbe arrivare a parametro zero. Si parla di guadagni importanti che servirebbero ad addolcire, almeno in parte, l’addio di un giocatore così fondamentale.

Per la fascia sinistra del futuro il Milan sta pensando a Juan Miranda, terzino spagnolo classe 2000 attualmente di proprietà del Real Betis, ma con un passato nelle giovanili del Barcellona.

Il contratto del giovane difensore, accostato anche alla Juventus, è in scadenza il prossimo 30 giugno, perciò questa potrebbe essere per i rossoneri un’occasione irripetibile. Il Betis sta provando a trattare per un rinnovo, ma per Miranda sarebbe molto complicato rifiutare l’offerta del Milan. Lo spagnolo, però, ha attratto le attenzioni di altri club europei, perciò Furlani e Moncada dovranno accelerare il passo per portarlo in Italia.

Milan, osserva Miranda: esploso con la cura Pellegrini

L’obbiettivo di mercato del Milan Juan Miranda, sta vivendo le migliori stagioni della sua carriera sotto la cura dell’allenatore Pellegrini. Lo spagnolo ora è pronto per il grande salto e la Serie A potrebbe essere la sua prossima destinazione.

La stagione del Real Betis sta proseguendo spedita, con il sogno di riacciuffare nuovamente un posto in Europa. Gli spagnoli giocano un calcio moderno e divertente, tutto grazie al loro allenatore Manuel Pellegrini. Al centro del progetto tecnico ci sono Isco, Ayoze Perez e proprio l’obbiettivo del Milan Juan Miranda. Il terzino sta diventando leader nonostante la giovane età e lascia intravedere ampi margini di miglioramento per il suo futuro in rossonero.

Oltre che al Real Betis, il terzino ha anche mostrato le proprie abilità la scorsa estate durante l’Europeo under 21. La Spagna è arrivata seconda nella competizione, piegandosi solo in finale contro l’Inghilterra per 1 a 0, ma Miranda è comunque riuscito a lasciare il segno, siglando 2 reti nella competizione. Nel 2021 ha anche esordito con la nazionale maggiore in un amichevole contro la Lituania, segnando un gol.

Simone Giri