Addio Mourinho: già scelto il suo erede

Il campionato della Roma non è iniziato nel migliore dei modi; dopo sette giornate, infatti, i giallorossi hanno raccolto due vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Rendimento decisamente negativo per una squadra che deve lottare per un posto nella prossima Champions League; diverse le cose che non funzionano a partire dalla fase difensiva. Rispetto alla passata stagione, la retroguardia di Mourinho sembra essere meno solida e questo può rappresentare un problema.

Ad esser finito nel mirino della critica Mourinho; una critica che nella giornata di oggi è sfociata in una notizia a dir poco incredibile. La Roma sarebbe pronta ad esonerare Jose Mourinho qualora a Cagliari arrivasse la sconfitta con Flick (ex allenatore del Bayern Monaco e della Germania) possibile sostituto; è arrivata immediata la smentita della società giallorossa. Il futuro del portoghese, dunque, non sarebbe in bilico.

La Roma, in ogni caso, deve fare una serie di risultati utili consecutivi in campionato per risalire la corrente. Indipendentemente dalla smentita della società, il pensiero dei tifosi sembra essere abbastanza chiaro.

Mourinho e il futuro alla Roma: Conte il preferito dei tifosi

Tramite un sondaggio fatto su Twitter, sembra decisamente chiaro il pensiero dei tifosi. Al primo posto, per il post Mourinho, troviamo Conte; l’ex allenatore della Juventus ha chiuso in testa con il 51.1% dei voti. Un vero e proprio plebiscito nei confronti di un tecnico che sembra avere la leadership per andare a guidare la squadra giallorossa.

Al secondo posto (anche se decisamente distaccato) troviamo Daniele De Rossi; l’ex centrocampista giallorosso ha raccolto il 27.3% dei voti. Scelta sicuramente affascinante, considerando il passato del giocatore sul prato dell’Olimpico ma per il classe 1983 non sembra essere arrivato ancora il momento per sedersi sulla panchina della Roma

📊MOMENTO SONDAGGIO 📊 🟡🔴 #Roma, 'ultimatum' a #Mourinho dalla dirigenza: in caso di addio del portoghese, chi vedreste meglio sulla panchina giallorossa ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 7, 2023

Al terzo posto con il 17%, invece, troviamo Flick; l’ex allenatore di Germania e Bayern Monaco non ha raccolto tanti consensi anche se sono ancora meno i voti ricevuti da Gallardo. L’ex allenatore del River Plate ha ottenuto solamente il 4.5% delle preferenze; sarebbe, senza ombra di dubbio, una scelta forte nonostante sia riuscito a dimostrare, nel corso della sua carriera, di avere delle idee decisamente interessanti e che potrebbero far bene anche nel massimo campionato italiano.

In ogni caso, la preferenza è piuttosto chiara con Conte ad essere la scelta numero uno. Come detto, però, il futuro della panchina giallorossa è ancora nelle mani di José Mourinho come confermato dalla stessa società.