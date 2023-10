Mourinho verso l’esonero: i Friedkin hanno già bloccato il sostituto

Josè Mourinho rischia l’esonero, il tecnico della Roma si gioca tutto: la dirigenza giallorossa ha già il nome dell’erede

Le ultime due vittorie, contro il Frosinone in campionato e contro il Servette in Europa League, non hanno rasserenato l’ambiente in casa Roma, anzi. La posizione di Josè Mourinho, stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ domattina in edicola, sarebbe seriamente a rischio.

Il tecnico portoghese, domenica a Cagliari, si giocherebbe la panchina. La dirigenza romanista sarebbe pronta all’esonero nel caso di una nuova sconfitta. Una cacciata che avrebbe del clamoroso, con un sostituto che Dan Friedkin avrebbe già bloccato. Si tratterebbe, stando a fonti tedesche citate dal quotidiano, di Hans-Dieter Flick, ex tecnico del Bayern Monaco e della Germania. Dunque, il match contro gli isolani di Claudio Ranieri, ultimi in classifica, sarà a dir poco decisivo per il futuro dei capitolini, già in ritardo in campionato e che non possono più sbagliare.