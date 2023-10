Marotta scatenato: pokerissimo in arrivo per l’Inter

L’Inter accelera con i rinnovi di contratto: non solo Dimarco verso il prolungamento con il club nerazzurro, Marotta ne blinda cinque

L’Inter si tiene stretta Federico Dimarco, allontanando con forza gli interessi dall’estero e in particolare della Premier League.

Già l’ultima estate diversi club d’Oltremanica avevano sondato il terreno per il canterano nerazzurro, incassando un secco no sia dalla società che dallo stesso giocatore. Adesso l’Inter passa ai fatti e accelera per il rinnovo contrattuale dell’ex Parma e Verona, sempre più alfiere dello scacchiere di Simone Inzaghi. Una volontà comunque che, a meno di clamorose sorprese, sfocerà nelle prossime settimane nella firma sul prolungamento fino al giugno 2028 con i sodalizio del presidente Zhang. Dimarco, che nei mesi scorsi ha cambiato agenzia affidandosi alla Roc Nations (ex tra le altre di Lukaku), andrà a percepire un ingaggio quasi raddoppiato e intorno ai 4 milioni di euro, bonus compresi.

Calciomercato Inter, non solo Dimarco: gli altri rinnovi in casa nerazzurra

A stretto giro di posta, l’Inter conta inoltre di blindare alla corte di Inzaghi anche altri titolarissimi del tecnico piacentino.

Marotta e Ausilio hanno già iniziato le trattative con l’entourage di Mkhitaryan per il rinnovo del contratto che scadrà il prossimo giugno (2025), mentre Dumfries va verso un accordo biennale con scadenza nel 2027 (più possibile opzione). Sul tavolo anche il prolungamento di Barella e ovviamente di Lautaro Martinez: il capitano in estate ha rispedito al mittente le faraoniche offerte dall’Arabia Saudita e nonostante le avance dalle big europee ha espresso la volontà di continuare il matrimonio con la società meneghina. Per il ‘Toro’ è pronto un nuovo accordo fino al giugno 2028, mentre le parti lavorano per un’intesa sull’ingaggio vicino agli 8 milioni di euro tra parte fissa e bonus, rispetto ai 6 milioni che l’argentino campione del mondo percepisce attualmente con la casacca nerazzurra.