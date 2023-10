Convocati Spalletti, UFFICIALE: intrigo Chiesa-Immobile in Nazionale

L’Italia pronta ad affrontare Malta e Inghilterra per le qualificazioni ad Euro 2024. Spalletti ha fatto le sue scelte: decisione presa su Chiesa e Immobile

Luciano Spalletti ha diramato l’elenco dei convocati per quelli che saranno i match numero tre e quattro per lui alla guida della Nazionale validi per le qualificazioni ad Euro 2024.

Il ct azzurro ha convocato 26 giocatori per quelli che saranno gli impegni dell’Italia contro Malta e Inghilterra, in programma il 14 e il 17 ottobre rispettivamente a Bari e a Londra. Diversi ritorni, una novità, tante conferme e alcune assenze dell’ultim’ora. Tra queste Ciro Immobile, che Spalletti ha decretato come capitano della nazionale. L’attaccante della Lazio non sta benissimo e soffre di un fastidio ai flessori: il ct ha deciso di non convocarlo. Presente invece Federico Chiesa, nonostante quest’ultimo non sia stato convocato per il derby contro il Torino.

Italia: prima volta per Udogie, Spalletti richiama Kean e Bonaventura

Una delle novità è rappresentata da Destiny Udogie. Il giocatore del Tottenham è alla prima chiamata con la Nazionale maggiore.

Udogie è l’unico esordiente, ma sono da segnalare anche diversi ritorni. Su tutti quello di Giacomo Bonaventura, grande protagonista con la maglia della Fiorentina. E con lui vanno sottolineati anche i ritorni di Kean e Gatti. Torna anche Scamacca, che si è da poco ripreso da un infortunio, mentre costretto al forfait è l’altro centravanti, Mateo Retegui, anche lui alle prese con problemi fisici. Gli stessi che hanno fatto sì che non venisse convocato Lorenzo Pellegrini. Tra gli assenti poi, così come nel corso degli impegni di settembre, Leonardo Bonucci.

Questi i 26 convocati di Luciano Spalletti.

Portieri: Donnarumma (Psg); Vicario (Tottenham); Meret (Napoli); Provedel (Lazio).

Difensori: Dimarco, Bastoni, Acerbi, Darmian (Inter); Scalvini (Atalanta); Mancini (Roma); Di Lorenzo (Napoli); Gatti (Juventus); Biraghi (Fiorentina); Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Tonali (Newcastle); Bonaventura (Fiorentina); Barella, Frattesi (Inter); Cristante (Roma); Locatelli (Juventus).

Attaccanti: Berardi (Sassuolo); Chiesa, Kean (Juventus); Raspadori (Napoli); Zaccagni (Lazio); Zaniolo (Aston Villa); Scamacca (Atalanta).