“Cedere San Siro”: colpo di scena tra Inter e Milan

Il nuovo annuncio sul Meazza potrebbe convincere i due club a fare un passo indietro sul tema stadio

Da qualche giorno, in maniera del tutto inaspettata, si è riaperta per Inter e Milan la possibilità di non escludere totalmente l’ipotesi San Siro. Una pista pubblicizzata soprattutto dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il quale non vorrebbe comprensibilmente perdere i due club in un colpo solo.

Dopo gli ostacoli incontrati negli ultimi due anni in merito al progetto realizzato in sintonia tra le due società per costruire un nuovo impianto al fianco dell’attuale Meazza, Inter e Milan avevano infatti deciso di valutare nuove alternative per uscire dall’impasse. I rossoneri, ad esempio, hanno approfondito un forte interesse verso l’area San Francesco di San Donato, mentre i nerazzurri hanno ottenuto l’esclusiva sull’area Cabassi di Rozzano fino ad aprile 2024.

A riaprire improvvisamente il capitolo San Siro, però, ci aveva pensato a metà settembre lo stesso Sala con un invito ufficiale ai due club a riconsiderare il vecchio dossier. Parole successivamente accolte da Paolo Scaroni, presidente del Milan che ha lasciato un piccolo spiraglio sul Meazza, nonostante i discorsi ben avviati su San Donato: “C’è ancora una porta aperta su San Siro, non consideriamo totalmente chiuso il capitolo San Siro. Ma noi stiamo andando a tutta velocità su San Donato”.

Nuovo stadio Inter e Milan, l’appello del sindaco Sala su San Siro

Intervenuto a margine di un convegno sul nuovo codice dei contratti pubblici, il primo cittadino ha rinnovato il suo invito ai due club, prospettando addirittura due diverse ipotesi.

Queste le proposte lanciate da Sala: “Il vincolo sul Meazza non è definitivo, è chiaro, ma quello può condizionare molto. Se una delle due squadre volesse lavorare sullo stadio, siccome è di nostra proprietà, possiamo immaginare di farci carico di una parte dei lavori. Il secondo punto potrebbe essere quello di cedere lo stadio. Le formule sono molte ma bisogna vedere qual è la volontà di rimanere lì di una delle due squadre, vediamo cosa succede”. Ad oggi, considerato lo stato molto avanzato dei dialoghi tra il Milan e il comune di San Donato, l’Inter sembra la più quotata a poter riconsiderare le due nuove strade su San Siro.