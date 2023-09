Inter e Milan, annuncio UFFICIALE: “Dossier San Siro ancora aperto”

Nonostante il progetto sia quasi naufragato negli ultimi mesi, non è ancora stata detta l’ultima parola

Da qualche settimana sembra ormai evidente l’orientamento da parte di Inter e Milan di andare avanti in autonomia verso la progettazione dei rispettivi impianti. I rallentamenti incassati anno dopo anno per la costruzione del nuovo stadio di proprietà in comune in zona San Siro, hanno convinto le società ad abbandonare questa pista.

Giunti a questa conclusione, anche in virtù dei dubbi palesati dal club rossonero con l’arrivo di Red Bird ad andare avanti insieme ai cugini nerazzurri, Inter e Milan hanno iniziato a studiare delle alternative credibili al vecchio progetto, rivolgendo il proprio sguardo alle aree di Rozzano e San Donato. Una decisione non ancora definitiva stando alle parole rilasciate dal sindaco del Comune di Milano Beppe Sala.

A margine di una conferenza stampa al teatro alla Scala, il primo cittadino ha ribadito che la questione San Siro, dal suo punto di vista, non è ancora del tutto chiusa: “Io penso di sì. Tutto sommato è chiaro che non aiuta il vincolo ma non credo che si possa dal mio punto di vista dichiarare chiuso il dossier San Siro“.

Nuovo stadio Inter e Milan, Sala avvisa i due club: “Il procedimento su San Siro rimane aperto”

Nonostante non vi sia ancora nulla di ufficiale, Inter e Milan hanno già mosso i primi passi per valutare la fattibilità dei nuovi progetti nelle aree individuate alla costruzione.

In attesa di una decisione definitiva, nel frattempo, Sala ha ribadito di essere pronto a riprendere i discorsi precedentemente interrotti coi due club su San Siro e di voler ascoltare il loro parere prima di dichiarare chiuso il procedimento aperto da diversi anni. Questo il messaggio del Sindaco meneghino: “Abbiamo un procedimento aperto e bisogna capire che intenzioni hanno. E’ inutile che io commenti perché qualunque parola su un tema del genere è sbagliata, vedremo. In ogni caso soprattutto finché questo procedimento è aperto e finché le squadre non manifestano, se lo manifesteranno, non più interesse per San Siro sto zitto e aspetto”.